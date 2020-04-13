В Петербурге предлагают ограничить шумный ремонт во время самоизоляции

Пока в Петербурге карантин из-за коронавируса, горожане вынуждены находить себе занятия по домам. Многие взялись за перфораторы и молотки, ведь самоизоляция – самое время наконец-то сделать ремонт. Правда, соседи таких «строителей» не сильно радуются. Особенно те, кто в эти дни продолжает работать или учиться на «удаленке». Понять можно и тех, и других. А вот найти золотую середину в этом вопросе в Петербурге предложила муниципальный депутат Наталья Камолинкова. Она считает, что нужно внести поправки в так называемый закон «о тишине» – на время карантина. И сократить период проведения шумных работ, чтобы обеспечить нормальные условия для работы и обучения на дому.

– Я сама работаю на «удаленке» уже шесть лет. И действительно это неприятно, когда сосед 24/7 сверлит, а ты никуда не можешь уйти, – рассказала «КП-Петербург» Наталья Камолинкова. – И договориться с соседями получается не всегда.

Депутат МО «Морской» уже направила обращение губернатору Петербурга и спикеру городского парламента. Правда, оформят ли эту идею в законодательную инициативу и рассмотрят ли ее на ближайшем заседании ЗакСа, пока не известно.

– Пока это просто идея, зачатки инициативы, и я надеюсь, что депутаты ее поддержат. Уже есть и отклик от жителей на эту идею в соцсетях, – отмечает Наталья.

К слову, компромисс для соседей уже нашли в Московской области. Там урегулировали время шумных ремонтных работ во время карантина. Так, Мособлдума запретила их проводить дольше четырех часов в день в будни и трех часов в субботу. В Петербурге же сейчас действует обычный режим: шуметь можно по будням с 8 утра до 22:00, а в субботу, воскресенье и праздничные дни – с 12:00 до 22:00.

Кроме того, «тихий час» будет стимулировать оставаться людей дома и не нарушать карантин, считает депутат.

– Ведь если условия позволяют работать и учиться, то ты будешь сидеть дома. А если у тебя с 8 утра до 10 вечера сверлят, то ты лишний раз захочешь выйти на улицу, просто чтобы изолировать себя от этого шума хотя бы на некоторое время, – добавляет Наталья.