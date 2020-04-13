«ЛенРусСтрой» начала передачу ключей дольщикам ЖК «Новое Горелово»

Сегодня, 13 апреля 2020 года, строительная корпорация «ЛенРусСтрой» начала передачу ключей дольщикам 32 дома в жилом районе «Новое Горелово». Как пояснил заместитель генерального директора СК «ЛенРусСтрой» Максим Жабин, изначально планировалось, что владельцы квартир ЖК «Новое Горелово» получат ключи после окончания режима самоизоляции. Но в компании пошли навстречу своим клиентам.

- Нам поступило так много звонков, о том, что людям просто негде жить, что мы решили не нарушать наших обещаний и выдать ключи от 270 квартир в апреле, - отметил Максим Жабин. - Мы подготовились к выдаче ключей самым тщательным образом. Квартиры будут сдаваться индивидуально каждому владельцу. В помещениях будут находиться не более двух человек – владелец квартиры и сотрудник компании. Закуплены маски, антисептики, бахилы. Все помещения продезинфицированы и подготовлены к передаче.

Передача ключей в новых условиях. Друзья, информация об особенностях передачи ключей в новых условиях! Обратите внимание на то, что: Мы подготовили и продезинфицировали все помещения в которых вы будете находится при передаче. В помещении приёмки ключей должно находиться не более 2 человек (вы (дольщик) и наш сотрудник). Все средства личной защиты будут выданы вам на входе в дом (маска/перчатка/антисептик). Наши специалисты всегда рядом и смогут ответить на все ваши вопросы (электрики, сантехники, монтажники). Мы рады вам, мы ждем вас! Добро пожаловать!

В процессе выдачи ключей согласились участвовать 98 сотрудников СК «ЛенРусСтрой». Все они получили подробные инструкции по проведению этого мероприятия. Разработан специальный регламент. Штаб по поддержке передачи ключей работает круглосуточно.

- Напомню, что за 19 лет соей работы Строительная корпорация «ЛенРусСтрой» всегда вовремя и в срок строила и передавала свои объекты их владельцам, добавил Жабин. - Даже сейчас в это непростое время мы работаем на строительной площадке ЖК «Новое Горелово» с опережением графика и уверены в том, что построим и сдадим наши дома, школы, детские сады, пожарное депо и многое другое в срок!

В СК «ЛенРусСтрой» все сотрудники на своих местах. Строители работают на стройплощадке, офис работает из дома, 100 сотрудников работают онлайн и офлайн на передаче ключей.