2020-04-13T19:34:32+03:00
Общество

В Петергофе показали опустевшие во время карантина дворцы

Музей перешел в онлайн, а традиционный пуск фонтанов придется отложить
Полина ЖУКОВААлеся КРУПАНИНА
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Дворцы Петергофа опустели без туристов. Фото: ГМЗ "Петергоф"Дворцы Петергофа опустели без туристов. Фото: ГМЗ "Петергоф"

Из-за всеобщего карантина жизнь в культурной столице замерла – закрыты театры, музеи, выставки, старинные парки и сады. И даже традиционный весенний праздник фонтанов в Петергофе планируют перенести. Об этом рассказала «КП-Петербург» генеральный директор музея-заповедника Елена Кальницкая. Пуск фонтанов был назначен на 25 апреля. Теперь же точной даты открытия нет – все зависит от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Тем не менее в самом Петергофе все готово к новому сезону.

Традиционный праздник фонтанов в Петергофе планируют перенести. Фото: ГМЗ "Петергоф"

Традиционный праздник фонтанов в Петергофе планируют перенести. Фото: ГМЗ "Петергоф"

– В этом году мы сделали раннее тестирование всех фонтанов – проверили и Самсона, и весь Нижний парк. Конечно, нам хочется как можно быстрее открыться. И мы готовы сделать это, как только поступит распоряжение, – отметила Елена Кальницкая. – А что будет с праздником, сейчас сказать сложно. Ведь это скопление народа, это тысячи человек – спина к спине. Конечно, мы должны получить на это разрешение, и рисковать людьми я не могу.

Несмотря на то, что Петергоф сейчас «отдыхает» от туристов, а по стране объявлены нерабочие дни, сотрудники музея продолжают трудиться.

Хранители музея по-прежнему выходят на работу. Фото: ГМЗ "Петергоф"

Хранители музея по-прежнему выходят на работу. Фото: ГМЗ "Петергоф"

– Очень большое количество сотрудников работают дома – например, делают каталоги выставок, – добавляет Елена Кальницкая. – Но есть и достаточное количество людей, которые приезжают на работу.

Петергоф готов принять туристов сразу после того, как на это дадут разрешение. Фото: ГМЗ "Петергоф"

Петергоф готов принять туристов сразу после того, как на это дадут разрешение. Фото: ГМЗ "Петергоф"

Среди них – техническая служба, которая следит за состоянием зданий. По графику, конечно, выходят и хранители музея – смотрят фонды и экспозиции. Каждый день они видят непривычно безлюдный Петергоф. Кадрами великолепных пустующих залов музей поделился с «Комсомолкой».

Пока Петергоф не может принять гостей, он продолжает работать в режиме онлайн: экскурсии, фильмы, фотографии доступны на официальных страницах в соцсетях. Более того – на «карантине» музей запустил новый проект. Из дома сама Елена Кальницкая записала десять фильмов о «повседневной жизни» императорской резиденции и ее владельцах на основе собранных за долгие годы материалов.

Пока залы пустуют, музей работает в онлайн. Фото: ГМЗ "Петергоф"

Пока залы пустуют, музей работает в онлайн. Фото: ГМЗ "Петергоф"

– Я даже не ожидала эффекта, который мы получили. В первый день передачу посмотрели почти 100 тысяч человек, – отмечает Елена Кальницкая. – Это говорит о том, что мы на правильном пути, и людям это сейчас нужно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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