«А в тюрьме сейчас ужин!»: Татьяна Буланова впервые рассказала фанатам о своих буднях в больнице

Татьяна Буланова продолжает лечиться в одной из больниц Санкт-Петербурга. Ее поклонники были в шоке от внезапной госпитализации, но позже певица развеяла слухи в интервью «Комсомолке» и заверила, что поводов для беспокойства нет. А чуть погодя, Татьяна Буланова уже лично рассказала фанатам о своем состоянии, впервые за 6 дней опубликовав пост в своем официальном Instagram.

- А в тюрьме щас ууужин! Макакроооны! (© «Джентльмены удачи»). Спасибо всем, кто неравнодушен и переживает за мое здоровье! Уже все хорошо! Сейчас в больничке, немного обследуют и подлечат! Берегите свое здоровье! – обратилась к своим поклонникам Татьяна Буланова через соцсети.

Певица с юмором процитировала знаменитую сцену из "Джентльменов удачи". Фото: instagram.com/buslya

Многочисленные подписчики певицы устремились дружно желать ей скорейшего выздоровления, забрасывая кумира добрыми словами. Остается надеяться, что это приободрит Татьяну, и она совсем скоро вылечит все болячки.

Напомним, певица сообщила, что никакого коронавируса или инфаркта у нее нет. Но она не хочет называть точный диагноз, поскольку это «очень личная информация».

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