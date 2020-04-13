2020-04-13T19:58:05+03:00
Политика

«А в тюрьме сейчас ужин!»: Татьяна Буланова впервые рассказала фанатам о своих буднях в больнице

Певица заверила фанатов, что с ней все в порядке и опубликовала фотографию своего ужина
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Татьяна Буланова опубликовала фотографию своего ужина в петербургской больнице и рассказала фанатам о самочувствии.Татьяна Буланова опубликовала фотографию своего ужина в петербургской больнице и рассказала фанатам о самочувствии.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Татьяна Буланова продолжает лечиться в одной из больниц Санкт-Петербурга. Ее поклонники были в шоке от внезапной госпитализации, но позже певица развеяла слухи в интервью «Комсомолке» и заверила, что поводов для беспокойства нет. А чуть погодя, Татьяна Буланова уже лично рассказала фанатам о своем состоянии, впервые за 6 дней опубликовав пост в своем официальном Instagram.

- А в тюрьме щас ууужин! Макакроооны! (© «Джентльмены удачи»). Спасибо всем, кто неравнодушен и переживает за мое здоровье! Уже все хорошо! Сейчас в больничке, немного обследуют и подлечат! Берегите свое здоровье! – обратилась к своим поклонникам Татьяна Буланова через соцсети.

Певица с юмором процитировала знаменитую сцену из "Джентльменов удачи". Фото: instagram.com/buslya

Певица с юмором процитировала знаменитую сцену из "Джентльменов удачи". Фото: instagram.com/buslya

Многочисленные подписчики певицы устремились дружно желать ей скорейшего выздоровления, забрасывая кумира добрыми словами. Остается надеяться, что это приободрит Татьяну, и она совсем скоро вылечит все болячки.

Напомним, певица сообщила, что никакого коронавируса или инфаркта у нее нет. Но она не хочет называть точный диагноз, поскольку это «очень личная информация».

«Был плановый осмотр, МРТ и там выявили болячку»: Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии

Певица до сих пор находится в больнице Санкт-Петербурга, но чувствует себя намного лучше (подробности)

«Пока врачи прогнозов по выписке не дают»: Концертный директор Татьяны Булановой рассказал о ее состоянии

Накануне известную певицу экстренно госпитализировали в центр имени Алмазова в Санкт-Петербурге (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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