2020-04-13T20:21:53+03:00
Происшествия

Два уголовных дела возбудили в Ленобласти из-за нарушения тайны переписки во «Вконтакте»

Злоумышленник узнал все секреты личной жизни пострадавшего мужчины, получив доступ к переписке в соцсети
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленинградской области возбудили два уголовных дела из-за незаконного доступа к личной переписке в соцсети "Вконтакте".В Ленинградской области возбудили два уголовных дела из-за незаконного доступа к личной переписке в соцсети "Вконтакте".Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Ленинградской области вторжение в личную жизнь с помощью социальной сети «Вконтакте» закончилось двумя уголовными делами, которые возбудили в следственном отделе СУ СК России в городе Тихвине. Все началось с жалобы гражданина в местную прокуратуру. Мужчина указал в заявлении, что его шантажирует неизвестный злоумышленник, завладевший его перепиской во «Вконтакте». Подробности, естественно, не сообщаются. Известно лишь то, что для потерпевшего это была важная тайна, которую он не планировал разглашать.

- Мужчина указал, что 7 марта 2020 года на его мобильный телефон с неизвестного номера поступило смс-сообщение, к которому был прикреплен скриншот переписки заявителя в социальной сети «Вконтакте». Фотография содержала сведения о его частной жизни и являлась личной тайной заявителя, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.

Проверка надзорного ведомства все подтвердила, и доказательства передали местным следователям. Теперь возбуждено два уголовных дела. Первое – по статье за незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия. За это виновнику грозит до двух лет лишения свободы. Второе дело возбуждено по статье за нарушение тайны переписки. По ней злоумышленника может ожидать до 1 года исправительных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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