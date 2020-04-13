Где сдать кровь в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: Из-за режима самоизоляции в регионе доноров стало вдвое меньше

Несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса плановая помощь в петербургских больницах отменена, в донорской крови и ее компонентах сегодня нуждаются многие. Потребность в них испытывают пациенты с онкогематологическими заболеваниями, с тяжелой травмой, кровотечениями, в родильных домах. Именно поэтому с конца марта по всей России проводится ежедневный мониторинг обеспечения медицинских учреждений донорской кровью и ее компонентами. Петербург – не исключение.

- Все заявки медицинских организаций выполняются практически в 100% случаев, - рассказала главный врач Петербургской станции переливания крови Татьяна Засухина в понедельник, 13 апреля, журналистам на пресс-конференции. – В крайнем случае, планово на следующий день. Это обычная практика, когда речь идет о редкой группе крови.

По словам медика, в учреждениях здравоохранения Петербурга обеспеченность запасами донорской крови и ее компонентами удовлетворительная. А значит ситуация пока никаких особых опасений не вызывает.

- Это связано напрямую со снижением заявок от лечебных учреждений. Совсем незначительным. Пока отменены плановые операции, - пояснила она. – Но и наблюдаем снижение, как приходящих доноров, так и количество донаций.

Поэтому сотрудникам городской станции в период режима самоизоляции приходится восполнять запасы разными способами.

- Начали работать по субботам, а также обратились к коллегам медикам, которые сегодня не задействованы в оказании помощи больным с коронавирусной инфекцией - стоматологи, дерматовенерологи, психиатры, психоневрологи, - подчеркнула Засухина.

Также обзванивают активных доноров. У кого есть личный транспорт – приглашают их для сдачи крови. Если своего транспорта нет, то ценных доноров доставляют на станцию на служебном автомобиле.

Соблюдают повышенные меры защиты: сотрудники носят маски и перчатки, дезинфицируют помещение, измеряют температуру донорам и сотрудникам. Соблюдают социальную дистанцию в 1,5 метра.

Врач клинической лабораторной диагностики отделения переливания крови Елизаветинской больницы Евгений Пестов обратил внимание журналистов на то, что в его медицинском учреждении потребность в донорской крови не снизилась. Однако количество доноров упало в два раза.

- Для нормального функционирования нам необходимо около 50-60 доноров в день, сейчас имеем 45-50 человек. Но потребность все равно остается – отделение переливания удовлетворяет потребность стационара. Будет ли так завтра – сложный вопрос, - добавил он.

КОНКРЕТНО

Сдать кровь в Санкт-Петербурге можно сделать во всех отделениях переливания крови при крупных учреждениях здравоохранения Петербурга. Они представлены на сайте.

Отделения при Александровской больнице, Святого Георгия, а также при Городской многопрофильной больнице №2 временно эти услуги не оказывают. Учреждения перепрофилированы на оказание помощи при COVID-19.

Городская станция переливания крови в Петербурге работает с понедельника по субботу с 9 до 13 часов по адресу: ст.м. Московские ворота, Московский проспект, дом 104 Телефон донорского отдела (812) 635-68-85. Кроме постоянных доноров, прийти и сдать кровь могут все желающие. При себе необходимо иметь оригинал паспорта гражданина РФ и СНИЛС.

Накануне посещения станции загляните на их официальный сайт или группу ВКонтакте для ознакомления с возможными ограничениями и с данными актуального Донорского светофора.

В отделении переливания крови Елизаветинской больницы прием доноров идет только по предварительной онлайн записи на сайте.

Где сдать кровь в Санкт-Петербурге и Ленинградской области:

- Тосно - шоссе Барыбина, 29А. Прием доноров: пн-пт, 09:00-13:00, контактный телефон: 8(81361)2-43-35;

- Санкт-Петербург, проспект Луначарского, 45-49 (Ленинградская областная клиническая больница). Прием доноров: вт, чт 09:00-13:00, пт 09.00-12:00, контактный телефон: 8(812)511-09-18;

- Выборг, Приморское шоссе, 32. Прием доноров: пн-чт 08:00-11:00, контактный телефон: 8(81378)25-125;

- Гатчина, улица Рощинская, 15Б. Прием доноров: пн, ср 09:00-13:00, контактный телефон: 8(81371)35-157;

- Тихвин, улица Карла Маркса, 68. Прием доноров: пн, вт 08:00-12:00, контактный телефон: 8(81367)77-302.

- График выездов по населенным пунктам региона и подробную информацию о том, как подготовиться к сдаче крови можно найти на официальном сайте Центра крови Ленинградской области, а также в группе ВКонтакте.