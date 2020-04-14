Дом в ЖК Magnifika Lifestyle введен в эксплуатацию раньше срока

Шведский девелопер Bonava досрочно получил разрешение на ввод в эксплуатацию четвертой очереди жилого комплекса комфорт-класса Magnifika Lifestyle в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Ранее было заявлено, что строительство дома завершится в I квартале 2021 года.

В состав четвертой очереди входит шестнадцатиэтажный жилой дом с подземным паркингом и 36 кладовыми помещениями. В корпусе запроектированы 104 квартиры площадью от 33 до 84 кв. м с просторными балконами глубиной 1,6 – 1,7 метров и объединенными кухнями-гостиными. Общая площадь здания составляет 8349,5 кв. м. Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас) — 5917,4 кв. м.

- Мы рады, что, несмотря на непростую ситуацию, нам удалось сдать четвертую очередь Magnifika Lifestyle на три квартала раньше заявленного срока, - — отметил председатель совета директоров ООО «Бонава Санкт-Петербург» Майкл Бьёрклунд. - Соблюдая санитарные правила и предпринимая необходимые меры предосторожности, Bonava продолжает вести работы даже с опережением графика и полностью исполняет обязательства перед покупателями. Жители сданной очереди скоро окунутся в атмосферу Северной Европы с зелеными, холмистыми дворами, безопасной территорией и, конечно, светлыми и удобными квартирами, в которых продуман функционал каждого квадратного метра».

Фото предоставлено компанией Bonava.

Рядом с домом, на территории Magnifika Lifestyle, уже работает встроенный детский сад на 160 мест. А вскоре появится отдельная школа первой ступени, объединенная с еще одним детским садом. Напротив жилого квартала расположен крупный торговый комплекс, а буквально в 5 минутах пешком — Малоохтинский парк. Наконец, в этом году Bonava планирует приступить к благоустройству набережной Охты в пределах территории жилого комплекса и превратить ее в прогулочно-парковую общественную зону.

В комплексе Magnifika Lifestyle Bonava постаралась отдать должное промышленному прошлому района и создала просторные парадные в стиле Loft. В то же время инженерные и планировочные решения комплекса глубоко современны. В квартирах установлены стеклопакеты с энергосберегающим тройным остеклением, разводка труб и коммуникаций выполнена в плите перекрытия, а в полу ванных комнат смонтированы трапы для слива воды. Стоимость жилья в сданной очереди варьируется от 8,7 млн до 15,1 млн рублей.