50 лет успеха и приключений: петербургский Чебурашка празднует юбилей

Этот обаятельный, ушастый персонаж Эдуарда Успенского сегодня любим во всем мире. Но мало кто знает, что одним из первых историю Чебурашки стал рассказывать петербургский Театр марионеток имени Деммени. Мастерить куклу, которая потом блистала на сцене, здесь начали еще до того, как появился знаменитый мультфильм. В этом году петербургскому Чебурашке исполняется 50 лет. И все это время он - в буквальном смысле - в руках Народной артистки России Фаины Костиной.

Чебурашка до сих пор покоряет сердца петербуржцевФото: Артем КИЛЬКИН

«Дети любят его обнимать»

На встречу с корреспондентами «Комсомолки» Фаина Ивановна пришла, как и полагается, со своим героем. Достав из пакета рыжую куклу с огромными радужными глазами, артистка ловко пристроила ее на руку. Чебурашка «повертел» головой, пару раз «кивнул», «пошевелил» губами. Убедившись, что ушастый актер в полном порядке, Фаина Ивановна улыбнулась.

- Здравствуйте! Как у вас тут интересно! Я раньше никогда здесь не был, - вдруг «заговорил» Чебурашка. – Хотя я уже старенький, все равно очень красивый! Она старается, - «указал» зверек в сторону своего кукловода.

Мы замерли, боясь прервать импровизированный спектакль…

Чебурашка объездил все заводы и фабрики Ленинграда. Успел побывать и за границейФото: Артем КИЛЬКИН

- Вот я так всегда: что вижу, то пою, - неожиданно продолжила Фаина Костина уже от своего имени. – Роль я сейчас не помню, Чебурашка не выходил на сцену уже лет 30. Теперь он только экскурсии по театру для детей проводит. А они аж замирают, когда он с ними говорит. Обожают его трепать, обнимать. А мне потом приходится его чинить и вскрывать эту бедную голову.

Милая кукла, которой сегодня управляет Фаина Ивановна, - не первый Чебурашка в театре Деммени. У него были два предшественника, но оба быстро пришли в негодность. Нынешний герой «появился на свет» в середине 70-х и продержался дольше всех.

История о Чебурашке вмиг стала одной из самых популярных постановок Театра кукол имени Е.С. ДеммениФото: Артем КИЛЬКИН

- Его мне подарила художник Маргарита Ясинская к пятисотому спектаклю, - рассказывает актриса. – Решили сделать его рыжим, потому что он, как пишет автор, умудрился заснуть в ящике с апельсинами, и рабочие, когда заколачивали ящики, его не заметили. А глаза такие чудесные, радужные – прекрасно смотрятся со сцены.

Первый Чебурашка Советского Союза

Спектакль по книге «Крокодил Гена и его друзья» в театре Деммени решили поставить после того, как один из актеров, прочитав произведение, остался от него в восторге. Руководство сразу связалось с молодым Эдуардом Успенским и попросило написать пьесу. Он написал. Началась подготовка. Так, в 70-м году закончилась работа над первой куклой Чебурашки, а в 71-м состоялась премьера.

- Спектакль имел ошеломительный успех! Билетов было не купить! Все обожали Чебурашку, он был невероятно популярен, - вспоминает Фаина Костина. – А на тот самый пятисотый спектакль на сцену вышел сам Эдуард Николаевич и дал начало представлению. Ему очень нравилась наша постановка. А меня он называл первым Чебурашкой Советского Союза.

Эдуард Успенский назвал Фаину Костину первым Чебурашкой Советского СоюзаФото: Артем КИЛЬКИН

В середине 80-х спектакль вышел из репертуара. «Все устаревает», - философски объясняет Фаина Костина. Но публичная жизнь Чебурашки на этом не закончилась. Он стал вести телепередачу, выступать на заводах и фабриках Ленинграда.

- Его заказывали! Мы с ним приезжали, брали с собой Шапокляк или Гену, разыгрывали небольшие сценки. Взрослые люди с удовольствием с ним общались, это удивительно! – восклицает артистка.

Всемирная любовь

За время «работы» в театре Чебурашка успел поездить по миру. Он был в Польше, Болгарии, Франции, Австрии, Германии, и везде люди им восхищались.

- Его очень многие знают, и это я говорю не про русскоязычное население, - отмечает Фаина Костина. – В Германии слышала, как немцы пели вместе с ним его песню. Пели на русском, но мне казалось, что и немецкий при этом звучал.

Еще одно удивительное путешествие Чебурашка совершил в Израиль десять лет назад. Тогда в Тель-Авиве проходили дни культуры Санкт-Петербурга. Театр кукол имени Деммени проводил выставку. Чебурашку Фаина Костина тогда брать не планировала, но, говорит, интуитивно бросила в чемодан.

Фрагмент из знаменитой постановки. На сцене - вторая кукла ЧебурашкиФото: Артем КИЛЬКИН

- На выставке сначала я его не показывала, а потом надела на руку и подняла. И, боже мой, что я увидела! Публика застыла! У одного слезы на глазах, у другого, - делится актриса. – Ну я и начала рассказывать, что есть такой плюшевый, странный зверек, что книга о нем переведена на 38 языков… И потом люди стали подходить и чуть ли не целовать его. Я была поражена.

Секрет кукольного успеха

В театре кукол имени Деммени Фаина Костина работает уже 60 лет. За это время Народная артистка России сыграла более полутора сотен спектаклей, и практически в каждом – несколько персонажей. Первой ее ролью был Чиполлино. Сейчас же Фаина Ивановна задействована в двух постановках – «Гулливер в стране лилипутов» и «Муха-цокотуха». Но и про Чебурашку не забывает – время от времени он встречается с молодым поколением.

- Я от всего этого получаю огромное удовольствие и радость! – признается актриса. – Мы же обмениваемся энергией. Это очень здорово.

Эту куклу Фаине Костиной подарили к пятисотому спектаклюФото: Артем КИЛЬКИН

Однако несмотря на бешеную популярность Чебурашки, Фаина Ивановна своим любимчиком его назвать не может. Не менее сильно она любит и других персонажей, которых играла. А секрет успеха ушастого героя – не только в его необычном внешнем виде и бесконечной доброте. Немало здесь и от кукловода.

- Для работы в кукольном театре нужна предрасположенность: необходимо уметь передавать все свои эмоции через куклу, - говорит Фаина Костина. – Ему надо придумать голос, позы, оживить его. И здесь очень важна пластика, потому что мимика у куклы ограничена. Каждое движение должно быть выверено. Вот посмотрите, он может слушать (Чебурашка застыл, оттопырив ухо), может пугаться (сжался в комочек), удивляться (вытаращил глаза и раскрыл рот)… Это очень точный пластический отбор и сложная работа. Оттого люди и замирают, увидев этого трогательного, обаятельного зверька. Причем, не важно, какого возраста зритель. Может быть потому что в душе мы все дети. Да и Чебурашка, хоть и отмечает уже 50 лет.