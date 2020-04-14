2020-04-14T17:39:51+03:00
Общество

Апрельская метель накрыла Санкт-Петербург: Синоптики рассказали, когда в город придет тепло

Холодный фронт, принесший снегопад, грозит остаться в городе надолго [видео]
Петр КИБЕР
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Петербург накрыло весенней метелью. Тепла ждать не приходится.Петербург накрыло весенней метелью. Тепла ждать не приходится.Фото: Ирина СЕБЕЛЕВА
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Природа решила вернуть петербуржцам должок за бесснежную зиму и закружила город апрельской метелью. Веселые снежинки видели и в Купчино и в Лахте и в Кудрово. И это несмотря на то, что на календаре середина апреля. Что происходит с погодой и чего ждать дальше, «Комсомольская правда» узнала у профессора петербургского Гидрометеорологического университета Валерия Николаевича Малинина.

- Увы, это похолодание надолго. Сейчас на северо-запад пришел холодный циклон, который застрял где-то в районе Мурманска. На нас влияет его тыловая часть. Ветер в основном северный. Поэтому ближайшую неделю будет так, как сейчас. Без снега, скорее всего, но с дождями. Днем 5-6 тепла, а ночью около ноля градусов, - рассказал корреспонденту «КП-Петербург» метеоролог.

На Пасху в лучшем случае термометры покажут +6…+8 градусов, да и потом обещанной весенней погоды ждать не стоит. Даже в третьей декаде апреля, начиная с 20-х чисел, воздух будет прогреваться примерно до 10 градусов, что ниже нормы.А настоящая весна начнется не раньше мая, как раз к концу режима самоизоляции.

- Такого тепла, как было в январе-феврале у нас сейчас точно не будет, - с юмором подытожил Валерий Малинин.

Петербург накрыла апрельская метель.Вместо обещанного тепла в город на Неве вернулась зимаПетр КИБЕР

ИСТОЧНИК KP.RU

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