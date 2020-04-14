Дареджан Бичикоевна Цурцумия: Клиника имени Петра Великого СЗГМУ имени И.И. Мечникова

Дареджан Бичикоевна занимается обследованием и лечением больных общетерапевтического, нефрологического, кардиологического и гастроэнтерологического профилей. Это удивительный доктор, настоящий профессионал своего дела.

– В работе этого врача успешно объединяются накопленные годами знания и опыт с исключительно чутким и внимательным подходом к каждому пациенту, – говорят о ней коллеги. Благодаря продуманному руководству Дареджан Бичикоевны в Терапевтическом отделении №1 Клиники имени Петра Великого царит атмосфера спокойствия и доброжелательности.

На порталах, где петербуржцы рекомендуют друг другу врачей и клиники, о докторе Цурцумия отзываются только положительно. Так, по данным сервиса «НаПоправку», Дареджан Бичикоевна не имеет ни одного отрицательного отзыва и входит в ТОП-10 терапевтов Санкт-Петербурга, в ТОП-10 гастроэнтерологов Санкт-Петербурга, а также в ТОП-10 кардиологов Санкт-Петербурга.

Вот лишь некоторые отзывы пациентов доктора Цурцумия: «Лучшего отношения к больным я в Питере не встречала. Врач от бога, который действительно любит своих пациентов. Добрейшей души человек! Большое спасибо Дареджан Бичикоевне и врачам отделения!» (сайт «ПроДокторов.Ру»)

«Трудно подобрать все прекрасные слова, которые заслуживает эта женщина. Однажды услышала в другом корпусе про неё – «святая»! И это правда. Внимательная, чуткая, всегда найдёт нужные слова. Боль отступает перед этим доктором от Бога. И коллектив под стать ей. Все очень внимательные, отзывчивые. Дареджан Бичикоевна, крепкого здоровья Вам и вашему коллективу. Низкий поклон. Огромное спасибо. С уважением, Миронова Валентина». (сайт «НаПоправку.Ру»)

«Высокопрофессионально подготовленный врач, индивидуальный подход к каждому больному. Отлично организованная работа всего отделения от младшего медицинского персонала до врача. В отделение создана прекрасная атмосфера, направленная на скорейшее выздоровление пациента. Рекомендую. Проверено на своем опыте». (сайт «НаПоправку.Ру»)

ШЕСТЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

– Почему вы решили стать врачом и как выбрали свою специализацию?

– Выбрала профессию по любви и следуя большому желанию помогать людям. Поскольку терапия — это широкий профиль.

– Какую особенность петербургских пациентов вы могли бы назвать?

– Сегодня очень распространены коморбидные пациенты, это такие, у которых одновременно мы диагностируем сразу несколько заболеваний. Исправить ситуацию поможет усиление работы первичного звена.

– Как петербуржцам сохранить свое здоровье?

– Нужно обязательно проходить профилактические медицинские осмотры и обследования.

– Что лично вы считаете своим главным достижением в профессии?

– Когда однажды молодой человек написал благодарность, его слова стали для меня большим профессиональным счастьем: «Не предполагал, что бесплатная медицина способна обеспечить такой комплексный и комфортный в психологическом плане уровень обследования и лечения, а также подарить мне веру в отечественную медицину».

– Как вы сами заботитесь о своем здоровье?

– Живу, работаю без злобы. Поздно не ужинаю, хожу пешком.

– Быть петербургским доктором – что это значит для вас?

– Люблю Россию, люблю Санкт-Петербург, мне душу греет быть маленькой частью любимого города.

Как записаться на прием и обратиться за помощью:

Терапевтическое отделение №1 клиники им. Петра Великого:

- многоканальный телефон для записи: 8 (812)303-50-60,

- телефон: 8 (812) 543-05-75.

На сайте: szgmu.ru