2020-04-14T16:29:26+03:00
Клиника года Санкт-Петербург

Дареджан Бичикоевна Цурцумия: Клиника имени Петра Великого СЗГМУ имени И.И. Мечникова

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт и врач-кардиолог высших категорий, заведующая терапевтическим отделением №1, участник номинации «Петербургский доктор года»
Поделиться:
«Боль отступает перед этим доктором от Бога» — говорят о ней пациенты. Фото: личный архив.«Боль отступает перед этим доктором от Бога» — говорят о ней пациенты. Фото: личный архив.
Изменить размер текста:

Дареджан Бичикоевна занимается обследованием и лечением больных общетерапевтического, нефрологического, кардиологического и гастроэнтерологического профилей. Это удивительный доктор, настоящий профессионал своего дела.

– В работе этого врача успешно объединяются накопленные годами знания и опыт с исключительно чутким и внимательным подходом к каждому пациенту, – говорят о ней коллеги. Благодаря продуманному руководству Дареджан Бичикоевны в Терапевтическом отделении №1 Клиники имени Петра Великого царит атмосфера спокойствия и доброжелательности.

На порталах, где петербуржцы рекомендуют друг другу врачей и клиники, о докторе Цурцумия отзываются только положительно. Так, по данным сервиса «НаПоправку», Дареджан Бичикоевна не имеет ни одного отрицательного отзыва и входит в ТОП-10 терапевтов Санкт-Петербурга, в ТОП-10 гастроэнтерологов Санкт-Петербурга, а также в ТОП-10 кардиологов Санкт-Петербурга.

Вот лишь некоторые отзывы пациентов доктора Цурцумия: «Лучшего отношения к больным я в Питере не встречала. Врач от бога, который действительно любит своих пациентов. Добрейшей души человек! Большое спасибо Дареджан Бичикоевне и врачам отделения!» (сайт «ПроДокторов.Ру»)

«Трудно подобрать все прекрасные слова, которые заслуживает эта женщина. Однажды услышала в другом корпусе про неё – «святая»! И это правда. Внимательная, чуткая, всегда найдёт нужные слова. Боль отступает перед этим доктором от Бога. И коллектив под стать ей. Все очень внимательные, отзывчивые. Дареджан Бичикоевна, крепкого здоровья Вам и вашему коллективу. Низкий поклон. Огромное спасибо. С уважением, Миронова Валентина». (сайт «НаПоправку.Ру»)

«Высокопрофессионально подготовленный врач, индивидуальный подход к каждому больному. Отлично организованная работа всего отделения от младшего медицинского персонала до врача. В отделение создана прекрасная атмосфера, направленная на скорейшее выздоровление пациента. Рекомендую. Проверено на своем опыте». (сайт «НаПоправку.Ру»)

ШЕСТЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

Почему вы решили стать врачом и как выбрали свою специализацию?

– Выбрала профессию по любви и следуя большому желанию помогать людям. Поскольку терапия — это широкий профиль.

Какую особенность петербургских пациентов вы могли бы назвать?

– Сегодня очень распространены коморбидные пациенты, это такие, у которых одновременно мы диагностируем сразу несколько заболеваний. Исправить ситуацию поможет усиление работы первичного звена.

Как петербуржцам сохранить свое здоровье?

– Нужно обязательно проходить профилактические медицинские осмотры и обследования.

Что лично вы считаете своим главным достижением в профессии?

– Когда однажды молодой человек написал благодарность, его слова стали для меня большим профессиональным счастьем: «Не предполагал, что бесплатная медицина способна обеспечить такой комплексный и комфортный в психологическом плане уровень обследования и лечения, а также подарить мне веру в отечественную медицину».

Как вы сами заботитесь о своем здоровье?

– Живу, работаю без злобы. Поздно не ужинаю, хожу пешком.

Быть петербургским доктором – что это значит для вас?

– Люблю Россию, люблю Санкт-Петербург, мне душу греет быть маленькой частью любимого города.

Как записаться на прием и обратиться за помощью:

Терапевтическое отделение №1 клиники им. Петра Великого:

- многоканальный телефон для записи: 8 (812)303-50-60,

- телефон: 8 (812) 543-05-75.

На сайте: szgmu.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Игорь Николаевич Орлов: Клиническая больница имени Святителя Луки
Заведующий урологическим отделением Городского центра эндоскопической урологии и новых технологий, кандидат медицинских наук, врач-уролог высшей категории, участник номинации «Петербургский доктор года»
Новости 24
В Петербурге задержали машину «Отдела по борьбе с коронавирусом»
Три комитета получили право штрафовать нарушителей самоизоляции в Санкт-Петербурге
В НИИ скорой помощи опровергли закрытие на карантин отделения кардиологии
Проект «Открытый город» в Санкт-Петербурге может начаться 27 мая
Общежитие СПбГУ, где жила студентка с коронавирусом, не будут закрывать на карантин
Запрет на продажу масок в аптеках продержался неделю
Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в Карелии 14 апреля 2020 года
Петербургские рестораторы бесплатно доставляют врачам горячие обеды
Из крайней необходимости: Всех петербуржцев старше 65 лет раз в неделю будут проверять врачи
Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 14 апреля 2020: Город устанавливает антирекорд
В Пушкине родителям подростка, нарушившего самоизоляцию, грозит штраф 15 тысяч рублей
Несмотря на запрет, каршеринг продолжает работать в Петербурге
Петербуржцам рассказали, как правильно питаться на самоизоляции
Съезд на КАД полностью перекроют на пять дней