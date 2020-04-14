«Скучают без людей»: как в Ленинградском зоопарке развлекают обезьян и знаменитую медведицу Хаарчаану во время карантина

В Ленинградском зоопарке вот уже который день царит редкостная тишина - как и все остальные общественные пространства в Санкт-Петербурге, зоопарк временно закрылся на карантин. Но работы у сотрудников только прибавилось: они развлекают скучающих обезьян, учат белого медведя показывать лапы и занимаются масштабным ремонтом.

Пустой зоопарк выглядит не так эпично, как пустая Дворцовая площадь, но тем не менее. Фото: предоставлено Ленинградским зоопарком

- Если говорить о наших питомцах, то для большинства из них, пожалуй, ничего не изменилось, - рассказывает главный зоолог Ленинградского зоопарка Ольга Волкова. - Те же копытные, например, вообще не отреагировали на отсутствие посетителей — как жили, так и живут.

Другое дело обезьяны — в особенности макаки и мартышки. Они, объясняет Волкова, от наблюдения за людьми через специальное стекло получают огромное удовольствие. А потому нехватка зрителей вгоняет их в тоску.

Животные скучают без посетителей и провожают взглядом каждого, кто проходит мимо смотровых окошек. Фото: предоставлено Ленинградским зоопарком

- Сейчас они проявляют огромный интерес к любому человеку, который показывается со стороны видового окошка, - смеется зоолог. - Каждого сотрудника, проходящего мимо, провожают пристальными взглядами, постоянно собираются у стекла, стараются выглянуть.

Чтобы питомцы не скучали, их решили занять физической и умственной «работой». Так, выдачу корма (не основного, конечно, а угощений) превращают в настоящую головоломку: например, связывают кусочки фруктов веревкой или засыпают в специальные емкости с крышками. Тут уж точно не заскучаешь: чтобы добраться до лакомства, поневоле придется как следует поработать и лапами и головой.

Попробуй, доберись! Тут поневоле приходится поработать и головой и лапами. Фото: предоставлено Ленинградским зоопарком

- Но это не сказать чтобы какое-то особое новшество, - констатирует Волкова. - Это называется «обогащение среды», мы и в другое время периодически так делаем, чтобы развлечь наших питомцев. Просто сейчас это им особенно необходимо.

spbzoopark Новая игрушка-отличный повод для радости

Игры с угощением помогают не заскучать и крупным хищникам. Львы, например, объясняет наша собеседница, в обычное время очень любят пристально наблюдать за бегающими детьми. Что при этом происходит в головах у больших кошек, воспринимают ли они непоседливых мальчишек и девчонок как потенциальную добычу — не известно, но факт есть факт. Сейчас детей нет, а потому рыжие исполины просто подолгу лежат на одном месте и смотрят в пространство. Чтобы их развлечь и заставить размяться, сотрудники нарезают мясо на кусочки и прячут в разных углах вольера или подвешивают на веревках.

Игры с лакомствами в зоопарке проводятся регулярно - это называется "обогащение среды". Фото: предоставлено Ленинградским зоопарком

Тоскует без людей и главная звезда Ленинградского зоопарка — белая медведица Хаарчаана. Она, отмечает зоолог, научилась очень хорошо разбираться в человеческих эмоциях и получает огромное удовольствие, когда зрители в ответ на каждый ее фантастический прыжок со дна бассейна принимаются смеяться, кричать и хлопать в ладоши. Сейчас Хаарчаане приходится упражняться в «медвежьей гимнастике» в одиночестве.

- Видно, что она все это делает без особой охоты, - констатирует Волкова. - Поэтому ее мы тоже стараемся чем-то занять. Например, постоянно предлагаем новые игрушки: мячики, шары, бочки, пластиковые канистры.

Белой медведице Хаарчаане регулярно дарят подарки - новые игрушки. Фото: предоставлено Ленинградским зоопарком

А еще медведицу учат подходить к служебному входу в вольер, показывать зубы и лапы — это необходимо для того, чтобы в будущем ее можно было без проблем осмотреть или обследовать на предмет проблем со здоровьем. Конечно, до бабушки Услады Хаарчаане пока далеко. Но она уже делает успехи — и не в последнюю очередь из-за отсутствия посетителей, которые могли бы ее отвлекать.

Оказывается, медведица Хаарчаана отлично считывает человеческие эмоции и получает огромное удовольствие, когда зрители восторгаются ее "гимнастическим" этюдам. Фото: предоставлено Ленинградским зоопарком

Конечно, при всем при этом в зоопарке поддерживают строгие меры безопасности. У всех сотрудников при входе на территорию меряют температуру, а хозяйственные и офисные помещения застелены специальными ковриками, пропитанными антисептическими растворами. Что до сих животных, то они, по словам зоолога, в полной безопасности. Вольеры изолированы от внешнего мира, стекла и другие поверхности в них регулярно дезинфицируются, а потому никакая зараза - хоть известная, хоть неизвестная - питомцам не грозит.

Т вкусно и весело. Фото: предоставлено Ленинградским зоопарком

Ну а еще в зоопарк пришла пора большого ремонта. Пользуясь моментом, сотрудники обновляют декорации в вольерах, что-то красят, что-то чинят. Так что посетителей, когда все закончится, он встретит во всем блеске и красоте.