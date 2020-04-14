ЗакС Петербурга предлагает освободить малый и средний бизнес от арендной платы

В последние несколько недель большинство документов, которые рассматривает петербургский парламент, касаются ситуации с коронавирусом. Ближайшее заседание 15 апреля не станет исключением. Одной из главных его тем будет освобождение предпринимателей, которые терпят убытки, от платы за аренду городских помещений до 30 июня. Об этом в эфире радио «КП-Петербург», 92.0 FM рассказал депутат Законодательного собрания Денис Четырбок.

НУЛЕВОЕ ЧТЕНИЕ. Предприниматели в Петербурге получат освобождение от арендной платы. Но не все 00:00 00:00

– Если предприниматели, которые относятся к субъектам малого и среднего бизнеса, потерпели убытки и арендуют помещения и земли у города, то до 30 июня такие предприятия будут освобождены от внесения платы за пользование таким помещением, – объяснил суть инициативы Денис Четырбок.

В Петербурге планируют сформировать перечень, куда войдут наиболее пострадавшие виды деятельности. Например, общепит, бытовые услуги, гостиничный сервис. А бизнесменам нужно будет подать заявку на освобождение от платежа.

– Мы в первоочередном порядке рассмотрим этот необходимый, жизненно важный для города законопроект. Поддержать малый и средний бизнес Петербурга – значит сохранить наполняемость бюджета, рабочие места и социальную стабильность, – отметил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. – Эта мера будет действовать три месяца, начиная уже с 1 апреля. Важно, чтобы компании, приостановившие свою деятельность по решению властей, смогли сохранить сотрудников и после выхода из режима повышенной готовности начать нормально работать.

Обсудят депутаты также вопрос легализации соцсетей для обратной связи с чиновниками. Такая идея зрела уже давно, однако ситуация с самоизоляцией и всеобщей «удаленкой» подтолкнула рассмотреть ее быстрее. Ведь чтобы обратиться в госорганы нужно написать письмо, отправить его по почте, а затем ждать ответа до 30 дней. Так что теперь к чиновникам – например, главам районов или комитетов – предлагают обращаться через соцсети.

– Мы не отменяем при этом традиционные формы обращения в госорганы. А делаем некое дополнение. Очень удобно – написал жалобу, прикрепил фотографию и отправил чиновнику для решения вопроса, – добавил Четырбок.

Будут в повестке и законопроекты, не связанные с коронавирусом. Так, депутаты предлагают внести в список зеленых насаждений три новых сквера – в Выборгском, Красногвардейском и Кронштадтском районах, чтобы защитить их от застройки. А также рассмотрят вопрос об увеличении участков мировых судей в Петербурге. Это необходимо потому, что судьи перегружены, а от этого зачастую зависит качество рассмотрения дел.