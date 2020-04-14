2020-04-14T19:45:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Ветром заразу не сдует: Вирусологи рассказали, как петербургская погода влияет не распространение коронавируса

По словам медиков, лучшей защитой от коронавируса по–прежнему остается социальная дистанция и, конечно, самоизоляция
Роман ЛЯЛИН
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Соблюдайте все меры предосторожностиСоблюдайте все меры предосторожностиФото: Олег ЗОЛОТО
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Статистка по заболевшим коронавирусом в Санкт-Петербурге сильно отличается от московской. Если в столице каждый день добавляется по тысячи новых зараженных, то нашем городе пик – 121 заболевший за сутки. Многие начали даже предполагать, якобы сильный ветер города на Неве не оставляет вирусу никаких шансов. «Комсомолка» узнала у вирусологов, действительно ли погода может спасти нас от заразы.

- Думаю, больше влияет все-таки поведение граждан, а не погода, - воспринял наш вопрос как шутку заведующий кафедрой инфекционных болезней в СПбГУ Алексей Яковлев.

Серьезно комментировать этот вопрос отказался и другой вирусолог, попросившей не упоминать его имя в публикации.

- Прямой связи с погодой нет, - пояснил петербургский вирусолог. - Все зависит от того, насколько близко вы контактируете с больным. Погода ведь не влияет на это. Вирус сохраняется в холодной погоде лучше. Но в Китае время было не очень холодное. А в Санкт-Петербурге распространение коронавируса пока идет по китайскому варианту. Это, к слову, поможет ответить вам на вопрос, сколько нам еще быть на самоизоляции. Там это заняло более двух месяцев. И то – если говорить про Ухань, где был эпицентр заражения.

Вирусологи предупреждают, что лучшая защита – это самоизоляции. Если же нужно выйти на улицу, то следует соблюдать дистанцию – два метра. По последним данным, к слову, эта цифра может увеличиться до 4 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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