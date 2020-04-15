Пять фур с медицинским оборудованием передали больницам Петербурга для борьбы с коронавирусом

Подоспела помощь. Пять грузовиков с медицинскими материалами прибыли в Петербург для борьбы с коронавирусом. И это только первая партия. В общей сложности банк-партнер потратил на закупку оборудования и расходников свыше 700 миллионов рублей.

- К сожалению, число заболевших растет, и город тратит свой бесценный ресурс, который пополнить очень сложно, - отметил губернатор города Александр Беглов. – Даже если есть деньги, купить то, что необходимо, невозможно на российском рынке. А наши партнеры не только выделили такую крупную сумму – они нашли все, что нам требуется, за рубежом, закупили и доставили в Петербург.

Одним из первых помощь получил НИИ гриппа, сотрудники которого сейчас занимаются в том числе разработкой вакцины от коронавируса. В учреждение доставили новое диагностическое оборудование.

Александр Беглов отметил, что меценаты не только выделили крупную сумму, а еще и нашли все, что требуется, за рубежом, закупили и доставили в Петербург.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Наши медики работают совместно с другими лабораториями города для обследования жителей. Я уверен, новые диагностические приборы – автоматизированные, современные, расширят наши возможности. Позволят работать быстрее и давать результаты скорее, - подчеркнул и.о. директора НИИ гриппа Дмитрий Лиознов.

Поддержку получит и больница имени Боткина, которая первой начала лечить пациентов, больных COVID-19. Как отметил главврач Денис Гусев, сейчас в медучреждении находятся порядка 400 пациентов, у 215 из которых выявлена инфекция.

- Мы сможем справиться с этой проблемой только вместе, - говорит он. – Каждый может внести свой вклад. Мы будем лечить людей, меценаты – помогать с медицинскими материалами и лекарствами, а жителей мы просим оставаться дома и не выходить на улицу без надобности.