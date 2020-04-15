Морские водоросли повысят иммунитет в сезон простуд и гриппа

Как поддержать организм во время эпидемии коронавируса? Снизить шансы на заражение опасной инфекцией поможет правильный подбор рациона. Так, эксперты-диетологи советуют начать с воды. Увлажненные слизистые станут первой преградой на пути вируса. Не менее важно для иммунитета здоровье микрофлоры кишечника. Для его укрепления в меню советуют включить отруби, зерновые, каши и овощи. Еще один продукт, способный «зарядить» организм, - богатые полезными веществами морские водоросли нори.

Например, в них содержится йод, важный для работы щитовидной железы, а так- же фосфор и кальций, необходимые для костной ткани. При регулярном употреблении нори улучшается работа сердечно-сосудистой системы. Витамин А и аскорбиновая кислота поддерживают иммунитет и способствуют активной мозговой деятельности.

- Кроме того, нори помогают уменьшить количество «плохого» холестерина. Благодаря наличию пищевых волокон водоросль очищает кишечник и помогает улучшить работу пищеварительной системы. В большом количестве содержится в этой водоросли железо, которое улучшает состав крови, что особенно важно для людей с анемией, - рассказывают в компании «Гуд Фиш», одном из ведущих российских импортеров морских водорослей, рыбы и морепродуктов.

- Также важно, что этот продукт обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами. В «Гуд Фиш» отмечают, что использование нори в кулинарии не ограничивается суши. С помощью этого растения можно разнообразить меню, особенно во время вынужденной самоизоляции. Морские водоросли станут отличной основой для оригинального салата или питательного супа. Кроме того, листы нори можно использовать как гарнир, съедобный декор или альтернативу чипсам во время семейного просмотра кино. Если вы не умеете готовить блюда японской кухни самостоятельно, то можно заказать их с доставкой на дом в ресторанах японской кухни.

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