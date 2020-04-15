«Лекарства есть, не хватает защитных костюмов и тестов»: Директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова о том, как живет учреждение во время пандемии

Детское отделение петербургского онкоцентра в Песочном ушло на карантин, и чтобы не допустить аналогичной ситуации в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии им. Н.Н. Петрова, больные перед госпитализацией теперь проходят обследование на COVID-19 и сдают тест на инфекцию. О том, как живет учреждение во время пандемии, рассказал директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России, главный внештатный специалист-онколог Северо-Западного региона Алексей Беляев.

- В нашем учреждении есть запас средств защиты. Масок, перчаток и дезинфицирующих средств хватит более, чем на полгода. Непонятно, как ситуация будет складываться дальше, поэтому закупаем еще. Есть проблема с одноразовыми и многоразовыми костюмами. Их хватит где-то на неделю. Думаю, что в ближайшее время этот вопрос разрешится, – отметил Алексей Беляев.

В онкоцентр поступают больные из Петербурга и регионов (таких пациентов — 70% от общего числа). По словам Белева, сейчас потоки несколько уменьшились, но, несмотря на это, тестов в учреждении не хватает. Используют здесь тест-системы от «Вектора». Анализ берут только в случае появления признаков заболевания. Также при подозрении на COVID-19 больным проводится компьютерная томография груди, их изолируют в отдельную палату.

В случае появления в центре инфицированных также предусмотрено развертывание «грязного» отделения с отдельным входом, шлюзом, а также отделения для интенсивной терапии, в том числе палаты, в которых будет подведен кислород.

А вот с поставкой лекарств никаких перебоев нет.

- Мы начали закупку с начала года, поэтому все поступает без проблем. В городе есть трудности с поставкой химиопрепаратов, но мы не участвуем в городской программе и больше всего озадачены высокими технологиями, - успокоил Алексей Беляев.