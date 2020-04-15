2020-04-15T17:01:01+03:00
Общество

«Лекарства есть, не хватает защитных костюмов и тестов»: Директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова о том, как живет учреждение во время пандемии

Из-за введенного в Петербурге и Ленинградской области карантина в центре уменьшились потоки пациентов, но тест-систем все равно недостаточно
Полина ШАНДРАК
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В Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии им. Н.Н. Петрова дезинфицирующих средств хватит более, чем на полгода.В Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии им. Н.Н. Петрова дезинфицирующих средств хватит более, чем на полгода.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Детское отделение петербургского онкоцентра в Песочном ушло на карантин, и чтобы не допустить аналогичной ситуации в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии им. Н.Н. Петрова, больные перед госпитализацией теперь проходят обследование на COVID-19 и сдают тест на инфекцию. О том, как живет учреждение во время пандемии, рассказал директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России, главный внештатный специалист-онколог Северо-Западного региона Алексей Беляев.

- В нашем учреждении есть запас средств защиты. Масок, перчаток и дезинфицирующих средств хватит более, чем на полгода. Непонятно, как ситуация будет складываться дальше, поэтому закупаем еще. Есть проблема с одноразовыми и многоразовыми костюмами. Их хватит где-то на неделю. Думаю, что в ближайшее время этот вопрос разрешится, – отметил Алексей Беляев.

В онкоцентр поступают больные из Петербурга и регионов (таких пациентов — 70% от общего числа). По словам Белева, сейчас потоки несколько уменьшились, но, несмотря на это, тестов в учреждении не хватает. Используют здесь тест-системы от «Вектора». Анализ берут только в случае появления признаков заболевания. Также при подозрении на COVID-19 больным проводится компьютерная томография груди, их изолируют в отдельную палату.

В случае появления в центре инфицированных также предусмотрено развертывание «грязного» отделения с отдельным входом, шлюзом, а также отделения для интенсивной терапии, в том числе палаты, в которых будет подведен кислород.

А вот с поставкой лекарств никаких перебоев нет.

- Мы начали закупку с начала года, поэтому все поступает без проблем. В городе есть трудности с поставкой химиопрепаратов, но мы не участвуем в городской программе и больше всего озадачены высокими технологиями, - успокоил Алексей Беляев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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