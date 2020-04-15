Сакура зацвела в центре Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербург, несмотря на холодный апрель, пришла весна. В Саду дружбы, расположенном около домов №15-17 на Литейном проспекте, зацвела сакура, «нарядившись» в нежно-розовые облачка цветов. Это заметили жители города в среду, 15 апреля. Цветов еще не очень много, однако они завораживают своей красотой настолько, что горожане выхватывают из карманов свои смартфоны, чтобы запечатлеть этот подарок природы.

Дерево пробудилось несмотря на прохладную и снежную веснуФото: Олег ЗОЛОТО

- Еще несколько дней и первое дерево будет радовать горожан и гостей Петербурга дивными цветами, - предсказывал в конце марта петербуржец в соцсетях, заметив набухшие почки на сакуре.

Петербуржцы делают "селфи" на память об этой красотеФото: Олег ЗОЛОТО

Японская вишня начала пробуждаться от сна еще в феврале. Из-за аномально теплой зимы, первые почки на дереве заметили уже 28 февраля. Долго ждать горожанам не пришлось, чтобы насладиться изяществом и тонкостью цветов. Дерево ожило даже несмотря на апрельские снегопады, которые зачастили в Петербурге.

Сад с сакурой находится на Литейном проспектеФото: Олег ЗОЛОТО

Сад дружбы появился в Петербурге в 2003 года и является копией шанхайского «Сада Радости». Все основные материалы для создания садика были доставлены из Шанхая.