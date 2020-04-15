2020-04-15T16:53:05+03:00
Общество

Сакура зацвела в центре Санкт-Петербурга

Несмотря на апрельские снегопады, дерево в Саду дружбы украсилось розовыми цветочками [фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Сакура зацвела в Саду дружбы в Санкт-ПетербургеСакура зацвела в Саду дружбы в Санкт-ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербург, несмотря на холодный апрель, пришла весна. В Саду дружбы, расположенном около домов №15-17 на Литейном проспекте, зацвела сакура, «нарядившись» в нежно-розовые облачка цветов. Это заметили жители города в среду, 15 апреля. Цветов еще не очень много, однако они завораживают своей красотой настолько, что горожане выхватывают из карманов свои смартфоны, чтобы запечатлеть этот подарок природы.

Дерево пробудилось несмотря на прохладную и снежную весну Фото: Олег ЗОЛОТО

Дерево пробудилось несмотря на прохладную и снежную веснуФото: Олег ЗОЛОТО

- Еще несколько дней и первое дерево будет радовать горожан и гостей Петербурга дивными цветами, - предсказывал в конце марта петербуржец в соцсетях, заметив набухшие почки на сакуре.

Петербуржцы делают "селфи" на память об этой красоте Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржцы делают "селфи" на память об этой красотеФото: Олег ЗОЛОТО

Японская вишня начала пробуждаться от сна еще в феврале. Из-за аномально теплой зимы, первые почки на дереве заметили уже 28 февраля. Долго ждать горожанам не пришлось, чтобы насладиться изяществом и тонкостью цветов. Дерево ожило даже несмотря на апрельские снегопады, которые зачастили в Петербурге.

Сад с сакурой находится на Литейном проспекте Фото: Олег ЗОЛОТО

Сад с сакурой находится на Литейном проспектеФото: Олег ЗОЛОТО

Сад дружбы появился в Петербурге в 2003 года и является копией шанхайского «Сада Радости». Все основные материалы для создания садика были доставлены из Шанхая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Лекарства есть, не хватает защитных костюмов и тестов»: Директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова о том, как живет учреждение во время пандемии
Из-за введенного в Петербурге и Ленинградской области карантина в центре уменьшились потоки пациентов, но тест-систем все равно недостаточно
Новости 24
В Архангельске мужчина убил бабушку и мать 12-летней школьницы и свою родственницу-пенсионерку
15 тысяч особей атлантического лосося выпустили в воды Санкт-Петербурга
В Петербурге на время карантина закрыли почти все общественные туалеты
Вниманию пассажиров: Метро не будет работать в ночь на Пасху
Более 350 деревьев и 11,5 тысяч кустарников высадили в Санкт-Петербурге
Врач рассказала о массовой вспышке коронавируса в хостеле Новосергиевки под Санкт-Петербургом
Петербуржцев предупреждают о мошенничестве с «пропусками» для проезда по городу
Трое мужчин с собакой заблудились ночью в лесу Ленобласти
Голая девушка бродила по многоэтажке в Купчино
Чиновников Санкт-Петербурга обяжут отвечать на сообщения в социальных сетях
Петербуржцам рекомендовали ограничить использование гаджетов на самоизоляции
Стало известно, где именно в Ленобласти выявлены новые случаи коронавируса
Петербургские онкологи продолжат лечение детей с онкозаболеваниями во время пандемии
Голодный мужчина украл пакет колбасы и дрель в Санкт-Петербурге
Склад наркотиков обнаружили в квартире на Васильевском острове
10-летний школьник избил молотком и ограбил женщину во Всеволожске
Издатели Санкт-Петербурга запустили флешмоб в поддержку печатной прессы
РЖД отменили «Ласточки» между Санкт-Петербургом и Петрозаводском
У хостела с зараженными мигрантами в Новосергиевке установили надувной госпиталь
Самолет из Нью-Йорка с 60 пассажирами прилетел в Санкт-Петербург
Школьницу изнасиловали за отказ присылать обнаженные фотографии неизвестному мужчине
Стали известны подробности пятой смерти от коронавируса в Санкт-Петербурге
Медики получат выплаты за борьбу с коронавирусом в Карелии
Мужчина выжил, попав под поезд в Шушарах
Еще 7 человек выздоровели от коронавируса в Санкт-Петербурге 15 апреля 2020 года
Кассир из «Дикси» ограбил продавца медицинских масок
Еще 1 пациент с коронавирусом умер в Санкт-Петербурге 15 апреля 2020 года