МТС запустила в Петербурге онлайн-продажи sim-карт с саморегистрацией

МТС запустила онлайн-продажи sim-карт, которые клиент сможет самостоятельно зарегистрировать без посещения салона связи. Заказать sim-карты с саморегистрацией можно в интернет-магазине МТС. Доставка осуществляется курьерами и происходит бесконтактно. Услуга доступна в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Активировать sim-карту клиент может в любое время при помощи специального приложения МТС Абонент, которое доступно для скачивания на IOS и Android. Пользователю по умолчанию будет доступен тарифный план «Тарифище», который в дальнейшем можно поменять в приложении Мой МТС.

В процессе саморегистрации пользователю необходимо сфотографировать себя на смартфон, отсканировать с помощью того же смартфона свои паспортные данные, внести данные о прописке в предлагаемую форму и на экране гаджета поставить подпись под договором об оказании услуг связи. Также приложение попросит кивнуть головой или подмигнуть в камеру смартфона, чтобы подтвердить, что перед камерой реальный человек.