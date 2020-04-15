2020-04-15T17:26:27+03:00
Общество

МТС запустила в Петербурге онлайн-продажи sim-карт с саморегистрацией

Купить их можно в интернет-магазине МТС с бесплатной доставкой на дом
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МТС запустила онлайн-продажи sim-карт с саморегистрацией. Фото предоставлено МТС Медиа,МТС запустила онлайн-продажи sim-карт с саморегистрацией. Фото предоставлено МТС Медиа,
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МТС запустила онлайн-продажи sim-карт, которые клиент сможет самостоятельно зарегистрировать без посещения салона связи. Заказать sim-карты с саморегистрацией можно в интернет-магазине МТС. Доставка осуществляется курьерами и происходит бесконтактно. Услуга доступна в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Активировать sim-карту клиент может в любое время при помощи специального приложения МТС Абонент, которое доступно для скачивания на IOS и Android. Пользователю по умолчанию будет доступен тарифный план «Тарифище», который в дальнейшем можно поменять в приложении Мой МТС.

В процессе саморегистрации пользователю необходимо сфотографировать себя на смартфон, отсканировать с помощью того же смартфона свои паспортные данные, внести данные о прописке в предлагаемую форму и на экране гаджета поставить подпись под договором об оказании услуг связи. Также приложение попросит кивнуть головой или подмигнуть в камеру смартфона, чтобы подтвердить, что перед камерой реальный человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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