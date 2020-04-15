«Проломил череп молотком и сломал ребро»: Мать оправдала сына-третьеклассника, жестоко избившего 57-летнюю женщину

Полиция Всеволожска поначалу приняла этот звонок в дежурную часть за глупую шутку. К силовикам обратилась женщина, которая рассказала, что ее жестоко избил молотком… третьеклассник. 57-летняя Ирина Семенова (имена изменены, – прим.ред.) пришла домой к подруге, позвонила в звонок, а дверь ей открыл 10-летний школьник Антон, вооруженный молотком и газовым ключом. Мальчик с порога напал на гостью и жестоко ее избил. Антон забрал у дамы банковскую карту и потребовал назвать от нее пароль. После этого подросток скрылся. Такова была версия пострадавшей.

- Женщину после нападения доставили в больницу на машине «скорой помощи», - пояснил источник «КП-Петербург». – У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломом теменной кости и закрытый перелом ребра. Она находится в тяжелом состоянии.

Самого Антона быстро нашли и доставили в полицию, где опросили. После этого школьника передали матери. У мальчика, как оказалось, своя версия случившегося. По словам мамы ребенка, ее сын защищался…

- Моя знакомая попросила сына посидеть с ее детьми: одному малышу 1 год 8 месяцев, второму всего 9 месяцев, - рассказала «КП» мать мальчика. - Антоша очень ответственный мальчик: сам помоет их, накормит, переоденет. Подруга отъехала в город на несколько часов. В это время к ней пришла пьяная Семенова, которая стала ломиться в дом и требовать пустить ее. Я сыну сказала: «Не открывай ей двери». Через какое-то время все затихло. Он подумал, что она ушла, и решил сходить до дому поесть. Открыл дверь, а там она.

Ирина Семенова, по словам матери мальчика, стала кричать и оскорблять школьника.

- Он заступался за детей, которые были под его ответственностью, - считает мать ребенка. - Ему пришлось это сделать. Банковскую карточку он не забирал, нашел ее и после этого сжег. Мы сфотографировали с опекой потом, что она сожжена. Деньги с нее не сняты. А эта женщина на всех кидается.

Сам мальчик, по словам мамы, теперь ни с кем не разговаривает и находится в шоковом состоянии. Силовики же решают вопрос, стоит ли возбуждать уголовное дело.