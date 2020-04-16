Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 16 апреля 2020 года: новый умерший и конец карантина в трех больницах

«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе на утро 16 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге. Увы, в городе продолжает расти число заболевших опасной инфекцией.

- За минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявили коронавирус сразу у 130 пациентов. Общее число заболевших теперь составляет 929 человек. За все время пандемии выздоровели уже 170 пациентов. Количество смертей от инфекции выросло до пяти. В Ленобласти коронавирус подтвердился у еще 108 больных. Итого в регионе 295 человек, зараженных опасной инфекцией. Из этого числа вылечились пятеро. Смертей по-прежнему нет, - передает всероссийский оперштаб по борьбе с коронавирусом.

К сожалению, в Санкт-Петербурге скончался еще один пациент, у которого ранее диагностировали опасную инфекцию. Смерть 63-летнего мужчины наступила на 18-е сутки от начала заболевания. Все из-за дыхательной недостаточности, которая вызвана вирусной пневмонией.

Тем временем в комздраве поспешили опровергнуть, что Боткинская больница переполнена больными с коронавирусом и обрадовать новостью о снятии карантина сразу в трех медицинских учреждениях. С 15 апреля больницы Святого Георгия, Введенская и Александровская вновь могут принимать пациентов.

Также в городе продолжают пристально следить за горожанами, которые посещают детские площадки, парки и скверы, закрытые на время самоизоляции. За прошедшие сутки полицейские наткнулись сразу на 50 нарушителей. Им грозят штрафы до 30 тысяч рублей. Более того, в Петербурге выявили 533 предприятия, работавшие во время карантина. В их числе рюмочные, салоны красоты и ломбарды.

Добавим, что «Комсомолка» продолжает следить за нелегальным хостелом в Ленобласти, где коронавирус нашли у 123 мигрантов. Наш журналист выяснил, что жители Новосергиевки давно жалуются на гастарбайтеров. Лечить рабочих будут в мобильном госпитале рядом с хостелом. По факту заражения возбудили уголовное дело.