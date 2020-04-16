Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 16 апреля 2020 года: заболели еще 154 человека, двое скончались

Федеральный Инфоцентр - оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции обновил данные. Так, зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 16 апреля 2020 года: число заболевших составило 154 человека, общее количество перевалило за тысячу.

- По состоянию на 10:45 16 апреля в России зафиксировано 3448 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество больных достигло 27 тысяч 938 человек, - сообщает Оперштаб.

Первые три места по числу новых случаев занимают:

- Москва. 1370 заболевших за сутки, 16 146 в общем, 1394 вылечившихся и 113 умерших;

- Московская область. 467 новых случаев, 3054 - общее число, 91- здоровые, 33 - смертельные исходы;

- Санкт-Петербург. 154 подтвержденных за прошедшие сутки, 1083 заболевших в общем числе, 110 выздоровевших и семеро (плюс два человека) умерших.

Пока подробных данных по зафиксированным случаям смерти городской Комитет по здравоохранению не приводит. Известно лишь, что это были мужчина 89 лет и 81-летняя женщина.

В Ленинградской области на 16 апреля прибавка не такая значительная, как накануне - 32 заболевших против 108. Общее количество пациентов в регионе с диагнозом коронавирусная инфекция составило 330 человек. Вылечились пятеро (изменений нет), смертельных исходов не зафиксировано.

Напомним, что самый крупный очаг коронавируса находится в поселке Новосергиевка Всеволожского района, где в общежитии для рабочих-мигрантов заболели сразу 123 человека.

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