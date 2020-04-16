2020-04-16T11:05:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 16 апреля 2020 года: заболели еще 154 человека, двое скончались

Информационный центр привел свежие данные по новым случаям коронавируса в Петербурге, общее число пациентов с подтвержденным диагнозом составило 1083 человека
Петр КИБЕР
Поделиться:
Оперштаб привел новые данные по зараженным на 16 апреля.Оперштаб привел новые данные по зараженным на 16 апреля.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Федеральный Инфоцентр - оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции обновил данные. Так, зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 16 апреля 2020 года: число заболевших составило 154 человека, общее количество перевалило за тысячу.

- По состоянию на 10:45 16 апреля в России зафиксировано 3448 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество больных достигло 27 тысяч 938 человек, - сообщает Оперштаб.

Первые три места по числу новых случаев занимают:

- Москва. 1370 заболевших за сутки, 16 146 в общем, 1394 вылечившихся и 113 умерших;

- Московская область. 467 новых случаев, 3054 - общее число, 91- здоровые, 33 - смертельные исходы;

- Санкт-Петербург. 154 подтвержденных за прошедшие сутки, 1083 заболевших в общем числе, 110 выздоровевших и семеро (плюс два человека) умерших.

Пока подробных данных по зафиксированным случаям смерти городской Комитет по здравоохранению не приводит. Известно лишь, что это были мужчина 89 лет и 81-летняя женщина.

В Ленинградской области на 16 апреля прибавка не такая значительная, как накануне - 32 заболевших против 108. Общее количество пациентов в регионе с диагнозом коронавирусная инфекция составило 330 человек. Вылечились пятеро (изменений нет), смертельных исходов не зафиксировано.

Напомним, что самый крупный очаг коронавируса находится в поселке Новосергиевка Всеволожского района, где в общежитии для рабочих-мигрантов заболели сразу 123 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 16 апреля 2020 года: новый умерший и конец карантина в трех больницах

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 16 апреля 2020 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 16 апреля 2020 года: заболели еще 154 человека, двое скончались
Информационный центр привел свежие данные по новым случаям коронавируса в Петербурге, общее число пациентов с подтвержденным диагнозом составило 1083 человека
Новости 24
Единая справочная горячая линия по коронавирусу заработала в Санкт-Петербурге
Пьяный повар из Гатчины залез на крышу музея в Петербурге
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге 16 апреля 2020 года: На улице очень много людей
На Парнасе загадочно погибла эксперт по гипнозу и клинической психологии
ФАС вмешался в формировании цен на продажу билетов на автовокзале на Обводном канале
Больных коронавирусом будут изолировать в пансионатах и гостиницах в Санкт-Петербурге
Самозанятые получили выплаты в Ленинградской области
Первая тестовая «городская электричка» прошла от Парголово до Красного Села
Приют для бездомных животных появится на Фонтанке рядом с цирком
Кот погиб в пожаре в общежитии на Коллонтай улице
Эксперт рассказала, как самоизоляция влияет на семейные пары
Стало известно, когда в Санкт-Петербурге появятся тесты на антитела к новому коронавирусу
Петербуржца заподозрили в насилии над внучкой бывшей сожительницы на протяжении восьми лет
Академик РАН: Абсолютное большинство зараженных коронавирусом не имеет никаких симптомов
Во Всеволожском районе закрыли все церкви и запретили пасхальные службы
У двух умерших пенсионеров посмертно обнаружили коронавирус в Санкт-Петербурге
Еще 4 человека выздоровели от коронавируса в Ленинградской области 16 апреля 2020 года
Спасатели достали из Невы фуру, улетевшую в воду с Выборгской набережной
Петербуржец пырнул ножом своего приемного отца
Покушение на убийство совершили на гендиректора строительной фирмы в Санкт-Петербурге
Ансамбль песни и пляски Западного военного округа снял клип о самоизоляции
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 25 населенных пунктах Ленинградской области 16 апреля 2020 года
У Юнтоловского заказника поймали мусоровоз, сбросивший отходы
За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 7 900 человек
Арсенал оружия нашли у любителя громкой музыки в Ленобласти
Два человека с коронавирусом умерли в Санкт-Петербурге 16 апреля 2020 года
32 новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в Ленинградской области 16 апреля 2020 года
В Ленобласти на 7500 оштрафовали мужчину, вышедшего гулять с собакой