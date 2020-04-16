2020-04-16T13:49:46+03:00
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«Я - Петя. Я со всем согласен»: Суды Петербурга рассмотрели больше 150 дел за нарушение режима самоизоляции

Свои проступки горожане оправдывали по-разному
Петр КИБЕР
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В Петербурге больше 150 человек наказали за нарушение режима самоизоляции.В Петербурге больше 150 человек наказали за нарушение режима самоизоляции.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Ражим самоизоляции, введенный в Санкт-Петербурге с 28 марта и ужесточенный в плане наказаний 6 апреля, привел к закономерным результатам. В городские суды стало поступать все больше материалов на петербуржцев, которые не в силах сидеть дома и нарушают карантин всеми возможными способами.

- Районными судами Санкт-Петербурга Рассмотрен 51 материал по делам об административных правонарушениях по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ (штраф от 15 до 40 тысяч рублей – прим.ред.) за нарушение санитарного законодательства во время карантина. Все в отношении физических лиц, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Еще 100 материалов по ч.1 ст.19.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Неповиновение распоряжению должностного лица) рассмотрели мировые судьи Северной столицы. Однако, в данном случаи штрафы меньше – от 500 до 100 рублей. Так наказывали недисциплинированных горожан поначалу.

Эти пункты касались людей, которые обязаны быть на карантине по приезду из заграницы или контакту с потенциально зараженными лицами. По ним же штрафовали и тех, кто решил пройтись по закрытым для посещения детским или спортивным площадкам, паркам скверам и так далее.

Однако теперь последних начнут наказывать за это же по пункту ч.1 ст.20.6.1 КоАП - «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Именно в нем прописаны штрафы от 1 до 30 тысяч рублей, которые грозят за выход на детские, спортплощадки и так далее.

Пока материалы по этому пункту только поступили в суды, оштрафовать никого не успели.

Ну а самое интересное – объяснения и комментарии тех, кто уже преступил административный закон и предстал перед правосудием. Вот некоторые «перлы», которые приводит Объединенная пресс-служба судов Северной столицы:

- «Я неделю просидела дома с ребенком. Дальше так продолжаться не могло»;

- «Вышел покурить» (парк, где задержали нарушителя находится в трех кварталах от его дома);

- «Не согласен. В этой жизни все не то»;

- «А я не понял, что это парк».

Ну и вишенка на торте: «Я - Петя. Я со всем согласен».

Напоминаем, что режим самоизоляции и введенные с ним ограничения действуют до 30 апреля 2020 года. Если не будут продлены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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