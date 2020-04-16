2020-04-16T14:15:23+03:00
Общество

«Прошу вас на коленях - не выходите за порог»: врач из Ленобласти записал эмоциональное обращение в стихах

Ролик разошелся по сетям и сделал реаниматолога известным на всю страну [фото, видео]
Алена ЧИЧИГИНА
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Реаниматолог из Ленобласти в стихотворной форме буквально умоляет соблюдать режим самоизоляцииРеаниматолог из Ленобласти в стихотворной форме буквально умоляет соблюдать режим самоизоляции
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Ситуация, увы, не улучшается. Каждый день диагностируют все больше больных коронавирусом. Российские медики уже не раз обращались к людям: записывали видеообращения, запускали флеш-мобы, а теперь вот еще и стихи сочиняют. Врач-реаниматолог из Ленобласти Никита Запасников в стихотворной форме буквально умоляет соблюдать режим самоизоляции.

«Нам страшно, мы боимся, правда,

Но будем биться мы исправно,

За нас, за вас и за страну

замочим эту сатану.

И я прошу вас на коленях,

прошу людей всех поколений:

не выходите за порог,

не приближайте этот рок».

Этот ролик Никита Запасников выложил у себя на странице в инстаграме, позднее видео разошлось по сетям. Его посмотрели, как жители Северо-Запада, так и Дальнего Востока. Свои отзывы оставляют сотни людей.

«Спасибо за Ваш труд берегите себя. Будьте здоровы» - пишет один подписчик.

«Спасибо за то, что Вы делаете! Сил, здоровья, и победы над этой дрянью! Берегите себя! Сидим дома», - подхватывает другой.

«Низкий поклон Вам лично и всем врачам, находящимся на передовой! Держитесь, на вас вся надежда. Ценим и восхищаемся. Божьей помощи всем героям нашего времени», - эмоционально откликнулся третий.

Напомним, врач работает в Ленобласти. По данным на 15 апреля, в 47 регионе 108 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19. К слову, такой прирост вызван тем, что в деревне Новосергиевка обнаружили очаг — в нелегальном хостеле мигрантов 88 новых случаев, а всего 123. Еще четыре человека выздоровели от коронавируса. Они уже выписаны из больницы в хорошем здравии. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели девять человек от новой инфекции.

Прошу вас на коленях: Врач из Ленобласти записал эмоциональное видеообращение в стихах.Видео: vk.com/minuscovid_lo

ИСТОЧНИК KP.RU

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