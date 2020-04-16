2020-04-16T14:57:25+03:00
Досуг

Радио Record 2.0 устроит DJ марафон «36,6»

Именитые ди-джеи будут играть свою музыку на протяжении 36 часов и 6 минут
Маргарита РЕПИНА
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Участие в марафоне примут ди-джеи из России и других стран. Фото: предоставлено "Радио Рекорд".Участие в марафоне примут ди-джеи из России и других стран. Фото: предоставлено "Радио Рекорд".
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Мойте руки, держитесь на расстоянии, старайтесь по возможности оставаться дома. Такие рекомендации сейчас дают медучреждения по всему миру в условиях пандемии коронавируса. Многие популярные бренды переосмыслили свои логотипы, призывая соблюдать эти правила и уберечься от болезни.

Радио Record призывает соблюдать меры предосторожности. Важно держаться на расстоянии, но при этом оставаться вместе. И в эти выходные танцевальная сцена объединится ради музыки и жизни. На протяжении 36 часов и 6 минут топовые ди-джеи России и мира будут играть живые сеты в разных стилях, передавая друг другу эстафету.

Среди участников марафона: APASHE (CA), ESKEI83 (DE), JOHN B (UK), KRYDER (UK), LA FUENTE (NL), LOST FREQUENCIES (BE), MALAA (FR), MR. BELT & WEZOL (NL), SLATIN (ES), SLUSHII (USA), TONY ROMERA (FR), ARIA FREDDA, BALDOS, BASKY, CONTRAST SHOWCASE, EXILE, DEEKEY, DIMIXER, FEEL, FR13ND, G-POL, IZOTOV, LADY WAKS, LEONID RUDENKO, КТО DJ?, NEJTRINO, WE-A-RE, ZESKULLZ и многие другие.

Где бы не находились ди-джеи и слушатели, их сердца будут биться в один такт.

НА ЗАМЕТКУ

Начало марафона 17 апреля в 22:00. Слушайте аудиотрансляцию в эфире и в мобильном приложении Радио Record, и смотрите видеотрансляцию в группе VK vk.com/record

ИСТОЧНИК KP.RU

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