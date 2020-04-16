2020-04-16T19:13:11+03:00
Общество

Запуск фонтанов в Петербурге отложили из-за коронавируса

Перенесли в этом году и традиционный праздник в Петергофе
Полина ЖУКОВА
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Фонтаны в Петербурге из-за коронавируса не запустят по расписанию.Фонтаны в Петербурге из-за коронавируса не запустят по расписанию.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Этот апрель в Петербурге выдался совсем не похожим на себя: никто не гуляет в парках, не бежит в театры и даже не ждет самого весеннего события – запуска фонтанов. И все из-за коронавируса. В прошлом году первые фонтаны в городе на Неве включили 19 апреля. Начали по традиции с «Шара» на Невском проспекте и фонтанов в Ново-Манежном сквере и у Казанского собора. Сейчас же открытие сезона решили отложить. Об этом «КП-Петербург» рассказали в пресс-службе ГУП «Водоканал».

Точной даты, когда в фонтанах заиграет вода, нет. Судя по всему, случится это только после выхода из «карантина» – все будет зависеть от ситуации с вирусом. Так что до 30 апреля фонтаны в Петербурге точно не включат. Тем более что в период самоизоляции горожане не смогут ими полюбоваться – ведь всем сейчас нужно посидеть дома.

– По срокам начала работы фонтанов и фонтанных комплексов в этом сезоне решение пока не принято, – отметили в пресс-службе «Водоканала». – Поскольку в Петербурге до 30 апреля закрыты для посещения все парки и скверы города, до указанной даты фонтаны не начнут сезон. Открытие фонтанов может стать местом притяжения людей, что создаст дополнительный риск распространения коронавирусной инфекции.

К слову, технически все фонтаны в Петербурге готовы к сезону. Так же, как и в Петергофе. Музей-заповедник тоже вынужден отложить свой традиционный весенний праздник. Об этом ранее рассказала «КП-Петербург» его генеральный директор Елена Кальницкая. Так что Большой каскад с «Самсоном» в центре и другие «знаменитости» забьют водой не по расписанию. Пуск фонтанов в Петергофе был назначен на 25 апреля. Новая дата тоже будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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