Театр «ЛДМ. Новая сцена» просит петербуржцев спасти его от закрытия

ЛДМ.Новая сцена – уникальный российский негосударственный театр, расположенный в центре Петербурга. За семь лет творческая команда и коллектив внесли существенный вклад в развитие жанра мюзикла в России.

Их постановки «Мастер и Маргарита», «Демон Онегина», «Семь новелл», «Оскар и Розовая Дама», «Лолита», музыкальной сказки «Чудо-Юдо» успели полюбиться петербуржцам и гостям северной столицы. Мюзиклы «Мастер и Маргарита», «Демон Онегина» приобрели международную популярность, были с успехом представлены на международных фестивалях Европы.

В связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой, вызванной пандемией COVID-19, театр «ЛДМ.Новая сцена» вынужден был приостановить свою деятельность. Так как ЛДМ коммерческая организация, живущая полностью на самообеспечении, театр оказался в критической ситуации.

- Театр способствует развитию малого бизнеса, привлекая для проектов как коммерческие, так и некоммерческие организации, сотрудничает с благотворительными фондами, муниципальными образовательными учреждениями, привлекает студентов петербургских ВУЗов и добровольцев. ЛДМ постоянно выделяет квоты для посещений театра инвалидами и людьми с ограниченными возможностями. Без посторонней помощи уникальный проект может оказаться на грани закрытия, - обращается труппа к петербуржцам. - Не дайте умереть творческому коллективу, подарившему вам свой талант, профессионализм, мастерство и искренние эмоции!

Сейчас театр открыл сбор пожертвований. Подробности можно узнать на странице петиции, созданной коллективом ЛДМ.