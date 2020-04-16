2020-04-16T15:51:39+03:00
Досуг

Театр «ЛДМ. Новая сцена» просит петербуржцев спасти его от закрытия

Труппа создала петицию, с помощью которой хочет привлечь внимание к бедственному положению коллектива
Маргарита РЕПИНА
Поделиться:
Труппа театра "ЛДМ. Новая сцена" просит о помощи. Фото: предоставлено пресс-службой театра.Труппа театра "ЛДМ. Новая сцена" просит о помощи. Фото: предоставлено пресс-службой театра.
Изменить размер текста:

ЛДМ.Новая сцена – уникальный российский негосударственный театр, расположенный в центре Петербурга. За семь лет творческая команда и коллектив внесли существенный вклад в развитие жанра мюзикла в России.

Их постановки «Мастер и Маргарита», «Демон Онегина», «Семь новелл», «Оскар и Розовая Дама», «Лолита», музыкальной сказки «Чудо-Юдо» успели полюбиться петербуржцам и гостям северной столицы. Мюзиклы «Мастер и Маргарита», «Демон Онегина» приобрели международную популярность, были с успехом представлены на международных фестивалях Европы.

В связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой, вызванной пандемией COVID-19, театр «ЛДМ.Новая сцена» вынужден был приостановить свою деятельность. Так как ЛДМ коммерческая организация, живущая полностью на самообеспечении, театр оказался в критической ситуации.

- Театр способствует развитию малого бизнеса, привлекая для проектов как коммерческие, так и некоммерческие организации, сотрудничает с благотворительными фондами, муниципальными образовательными учреждениями, привлекает студентов петербургских ВУЗов и добровольцев. ЛДМ постоянно выделяет квоты для посещений театра инвалидами и людьми с ограниченными возможностями. Без посторонней помощи уникальный проект может оказаться на грани закрытия, - обращается труппа к петербуржцам. - Не дайте умереть творческому коллективу, подарившему вам свой талант, профессионализм, мастерство и искренние эмоции!

Сейчас театр открыл сбор пожертвований. Подробности можно узнать на странице петиции, созданной коллективом ЛДМ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Единая справочная горячая линия по коронавирусу заработала в Санкт-Петербурге
Пьяный повар из Гатчины залез на крышу музея в Петербурге
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге 16 апреля 2020 года: На улице очень много людей
На Парнасе загадочно погибла эксперт по гипнозу и клинической психологии
ФАС вмешался в формировании цен на продажу билетов на автовокзале на Обводном канале
Больных коронавирусом будут изолировать в пансионатах и гостиницах в Санкт-Петербурге
Самозанятые получили выплаты в Ленинградской области
Первая тестовая «городская электричка» прошла от Парголово до Красного Села
Приют для бездомных животных появится на Фонтанке рядом с цирком
Кот погиб в пожаре в общежитии на Коллонтай улице
Эксперт рассказала, как самоизоляция влияет на семейные пары
Стало известно, когда в Санкт-Петербурге появятся тесты на антитела к новому коронавирусу
Петербуржца заподозрили в насилии над внучкой бывшей сожительницы на протяжении восьми лет
Академик РАН: Абсолютное большинство зараженных коронавирусом не имеет никаких симптомов
Во Всеволожском районе закрыли все церкви и запретили пасхальные службы
У двух умерших пенсионеров посмертно обнаружили коронавирус в Санкт-Петербурге
Еще 4 человека выздоровели от коронавируса в Ленинградской области 16 апреля 2020 года
Спасатели достали из Невы фуру, улетевшую в воду с Выборгской набережной
Петербуржец пырнул ножом своего приемного отца
Покушение на убийство совершили на гендиректора строительной фирмы в Санкт-Петербурге
Ансамбль песни и пляски Западного военного округа снял клип о самоизоляции
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 25 населенных пунктах Ленинградской области 16 апреля 2020 года
У Юнтоловского заказника поймали мусоровоз, сбросивший отходы
За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 7 900 человек
Арсенал оружия нашли у любителя громкой музыки в Ленобласти
Два человека с коронавирусом умерли в Санкт-Петербурге 16 апреля 2020 года
32 новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в Ленинградской области 16 апреля 2020 года
В Ленобласти на 7500 оштрафовали мужчину, вышедшего гулять с собакой