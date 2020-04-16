В ОДК-Климов подвели итоги 2019 года

Выручка АО «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) по итогам 2019 года составила 21,716 млрд рублей. Это почти на 4 млрд больше аналогичного показателя прошлого года. Выручка преимущественно формировалась за счет серийного производства ВК-2500/ТВ3-117 и сервисного обслуживания газотурбинных двигателей. Все основные обязательства по государственному оборонному заказу в 2019 году выполнены в полном объеме.

Относительно 2018 года в три раза увеличилось количество изготовленных двигателей ТВ7-117. Напомним, что в прошлом году двигатели ТВ7-117СТ обеспечили первый успешный полет нового отечественного военно-транспортного самолета Ил-112В (в марте 2019 г.). Продолжилось наращивание объема выпуска продукции в интересах гражданского сектора. В 2019 году доля гражданских двигателей в общем объеме поставок составила 48%.

В научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы было вложено более 4 млрд рублей. Выполнены опытно-технологические работы в рамках государственной программы РФ (Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы) совместно с ФГУП «ВИАМ».

В 2019 году АО «ОДК-Климов» также продолжило программу модернизации производственных мощностей, прежде всего, реконструкцию испытательных стендов. В конце года были запущены в эксплуатацию новые локальные очистные сооружения.Международное сотрудничество развивалось в области сервисного обслуживания двигателей и продажи изделий. По итогам прошлого года более 30 стран проявили интерес к совместной работе.