2020-04-16T16:32:08+03:00
Общество

Телеканал «78» проведет прямую трансляцию Пасхального богослужения

Вещание из Сампсониевского собора начнется 18 апреля в 22:50
Маргарита РЕПИНА
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Встретить главный православный праздник можно будет дома.Встретить главный православный праздник можно будет дома.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пасха — важнейший христианский праздник, праздник Воскресения Иисуса Христа — событие, которое является центром всей библейской истории. В этом году отмечать его все верующие будут 19 апреля. Впервые вход на Пасхальную службу будет закрыт, но Телеканал «78» поможет встретить главный православный праздник дома и без нарушения традиций.

- Дорогие братья и сестры! Мы призваны, по благословению священноначалия, оставаться в эти светлые дни в своих домах. Но Господь не лишает нас из-за этого Пасхальной радости – эта Пасхальная радость касается сердца каждого верующего человека, который соблюдал пост и делал дела милосердия. И сегодня эти дела милосердия, а особенно заповедь о любви к ближнему, мы должны в полной мере проявить по отношению друг к другу. И эта любовь проявляется в том, что мы остаемся в своих домах и встречаем Светлое Христово Воскресение, – говорит архимандрит Серафим (Шкредь), настоятель Сампсониевского собора.

Главный городской телеканал покажет все составляющие службы, а пояснительные комментарии во время трансляции даст отец Константин Пархоменко (Троице-Измайловский Собор).

Смотрите в прямом эфире на Телеканале «78» трансляцию Пасхального богослужения из Сампсониевского собора 18 апреля в 22:50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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