«Петербургский нефтяной терминал» прогнозирует падение перевалки на фоне пандемии

«Петербургский нефтяной терминал» (АО «ПНТ») за первый квартал 2020 год увеличил перевалку нефтепродуктов на 29% - до 2,14 млн тонн. Перевалка в Большом порту Санкт-Петербурга выросла до 2,7 млн тонн (+29,6%). За январь-март ПНТ перевалил 1,3 млн тонн темных нефтепродуктов (на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года) и 775 тыс тонн светлых нефтепродуктов (на 75% больше). Перевалка авиационного керосина сократилась почти в два раза до 59 тыс. тонн.

- В неплохих результатах первого квартала значительную роль сыграла теплая зима, - объясняет председатель совета директоров ПНТ Михаил Скигин. - Практически всю зимнюю навигацию не было льда, что обеспечило бесперебойный и быстрый подход танкеров. Кроме того, ПНТ не тратил время и ресурсы на разогрев нефтепродуктов - тот же мазут при температуре -20 градусов приходит в цистернах твердый, и емкости необходимо нагревать. Кроме того, важным фактором был постоянный спрос в Европе. До марта он оставался в пределах нормы прошлых лет.

Однако, по его прогнозу, в ближайшее время объемы отгрузок нефтепродуктов за рубеж будут резко сокращаться. Из-за режима карантина и ограничение на передвижение во всем мире снизилось использование автомобилей, что повлияло на потребление бензина, а авиационное сообщение прекратилось почти полностью. В результате на Западе сложилась уникальная ситуация, когда нефтепродукты не востребованы, но продолжают поступать. По словам Скигина, свободных резервуаров там уже практически не осталось, а нефтетрейдеры используют в качестве емкостей хранения танкеры, цены на фрахт которых выросли иногда в семь раз.

- Сколько эта ситуация будет продолжаться, сказать сложно. Зависит от того, когда будут сняты режимы карантинов. Но очень серьезное, вплоть до почти полной остановки, сокращение объемов по всей цепочке производства и поставок нефтепродуктов в перспективе ближайших нескольких месяцев уже не видится страшной фантазией. Хотя есть и положительные новости – некоторые европейские страны ослабляют требования карантина, - прокомментировал Михаил Скигин.