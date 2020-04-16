2020-04-16T17:11:32+03:00
Общество

«Петербургский нефтяной терминал» прогнозирует падение перевалки на фоне пандемии

Европейские производители и продавцы нефтепродуктов из-за отсутствия спроса уже практически заполнили все имеющиеся резервуары
Поделиться:
«Петербургский нефтяной терминал» прогнозирует падение перевалки на фоне пандемии. Фото предоставлено АО «ПНТ».«Петербургский нефтяной терминал» прогнозирует падение перевалки на фоне пандемии. Фото предоставлено АО «ПНТ».
Изменить размер текста:

«Петербургский нефтяной терминал» (АО «ПНТ») за первый квартал 2020 год увеличил перевалку нефтепродуктов на 29% - до 2,14 млн тонн. Перевалка в Большом порту Санкт-Петербурга выросла до 2,7 млн тонн (+29,6%). За январь-март ПНТ перевалил 1,3 млн тонн темных нефтепродуктов (на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года) и 775 тыс тонн светлых нефтепродуктов (на 75% больше). Перевалка авиационного керосина сократилась почти в два раза до 59 тыс. тонн.

- В неплохих результатах первого квартала значительную роль сыграла теплая зима, - объясняет председатель совета директоров ПНТ Михаил Скигин. - Практически всю зимнюю навигацию не было льда, что обеспечило бесперебойный и быстрый подход танкеров. Кроме того, ПНТ не тратил время и ресурсы на разогрев нефтепродуктов - тот же мазут при температуре -20 градусов приходит в цистернах твердый, и емкости необходимо нагревать. Кроме того, важным фактором был постоянный спрос в Европе. До марта он оставался в пределах нормы прошлых лет.

Однако, по его прогнозу, в ближайшее время объемы отгрузок нефтепродуктов за рубеж будут резко сокращаться. Из-за режима карантина и ограничение на передвижение во всем мире снизилось использование автомобилей, что повлияло на потребление бензина, а авиационное сообщение прекратилось почти полностью. В результате на Западе сложилась уникальная ситуация, когда нефтепродукты не востребованы, но продолжают поступать. По словам Скигина, свободных резервуаров там уже практически не осталось, а нефтетрейдеры используют в качестве емкостей хранения танкеры, цены на фрахт которых выросли иногда в семь раз.

- Сколько эта ситуация будет продолжаться, сказать сложно. Зависит от того, когда будут сняты режимы карантинов. Но очень серьезное, вплоть до почти полной остановки, сокращение объемов по всей цепочке производства и поставок нефтепродуктов в перспективе ближайших нескольких месяцев уже не видится страшной фантазией. Хотя есть и положительные новости – некоторые европейские страны ослабляют требования карантина, - прокомментировал Михаил Скигин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Большая часть из нас этим переболеет»: директор НИИ гриппа рассказал, ждать ли новых вспышек коронавируса в Санкт-Петербурге
Жители Санкт-Петербурге 16 апреля 2020 года вновь загнали индекс самоизоляции в красную зону - на улицах находилось практически столько же народа, что и в обычный будний день
Новости 24
555 заведений, нарушивших карантинный режим, выявили в Петербурге
В ЗакСе Петербурга прокомментировали решение Владимира Путина о переносе даты парада Победы
Количество незаконных торговых точек возле метро серьезно выросло в Петербурге
Бобра-трудоголика заметили на реке Смоленке
Бывшего подполковника полиции в Петербурге обвинили в желании похитить почти 15 млн рублей
На скрытую камеру в женском туалете наткнулись сотрудницы Октябрьской железной дороги в Ленобласти
В Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга обнаружили коронавирус
Петербуржцы попали под суд, отказавшись пройти обследование на коронавирус
На месте битвы Александра Невского со шведами в Усть-Ижоре поставили незаконный причал для катеров
Зарплата курьеров выросла до 140 тысяч рублей во время самоизоляции в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет отметит 90-летний юбилей
Хоккеисты СКА помогли детям с онкологией и интернату для пожилых
Суд не стал штрафовать петербуржца, выпивавшего в парке во время самоизоляции
Суд снизил штраф баскетболистам из Пушкина, которых поймали на спортплощадке
Рекордно низкое давление повлияло на жителей Санкт-Петербурга 16 апреля
Единая справочная горячая линия по коронавирусу заработала в Санкт-Петербурге
Пьяный повар из Гатчины залез на крышу музея в Петербурге
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге 16 апреля 2020 года: На улице очень много людей
На Парнасе загадочно погибла эксперт по гипнозу и клинической психологии
ФАС вмешался в формировании цен на продажу билетов на автовокзале на Обводном канале
Больных коронавирусом будут изолировать в пансионатах и гостиницах в Санкт-Петербурге
Самозанятые получили выплаты в Ленинградской области
Первая тестовая «городская электричка» прошла от Парголово до Красного Села