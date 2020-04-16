2020-04-16T17:21:14+03:00
Общество

Университет бизнеса УРАЛСИБ проведет антикризисный онлайн-марафон для предпринимателей

В числе преподавателей - как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены
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Университет бизнеса УРАЛСИБ проведет антикризисный онлайн-марафон для предпринимателей. Фото: freepik.com.Университет бизнеса УРАЛСИБ проведет антикризисный онлайн-марафон для предпринимателей. Фото: freepik.com.
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Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ приглашает принять участие в онлайн-марафоне по поддержке бизнеса в условиях кризиса. Марафон будет интересен предпринимателям и руководителям бизнеса.

Всю рабочую неделю с 20 по 27 апреля спикеры проекта в прямых эфирах на Youtube-канале Университета бизнеса и странице Университета на официальном сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» будут рассказывать о том, как правильно вести и сохранить бизнес в кризис, на какие налоговые меры поддержки могут рассчитывать представители бизнеса, о техниках продаж в условиях кризиса, а также какие действия стоит предпринимать в текущей экономической ситуации.

Программа марафона:

20.04 в 12:00 - «Роль собственника в бизнесе в кризис»

Спикер: Денис Шешуков, бизнес-системщик, разработка и внедрение инструментов управления бизнесом через цели собственника. Действующий кризисный управляющий, работающий с крупными предприятиями и с МСБ.

21.04 в 12:00 – «Топ 7 экстренных мер для сохранения бизнеса в условиях кризиса»

Спикер: Дмитрий Кваша, спикер Торгово-Промышленной палаты Москвы, ГБУ Малый бизнес Москвы, руководитель юридического бюро «Дмитрий Кваша и партнеры».

22.04 в 12:00 – «Взыскание долгов, ликвидация и банкротство»

Спикер: Алексей Гудас, Руководитель компании «Гудас и партнеры», практикующий юрист, эксперт, спикер Университета бизнеса Банка УРАЛСИБ и Торгово-Промышленной палаты РФ.

23.04 в 11:00 – «Как работать бизнесу в условиях эпидемии?» Налоговые и бухгалтерские аспекты

Спикеры:

Татьяна Самохвалова, финансовый директор Polozov Group. Профессиональный бухгалтер, налоговый консультант.

Жанна Кивва, руководитель аудиторской практики Polozov Group. эксперт в сфере аудита коммерческих и некоммерческих организаций.

24.04 в 11:00 – «Как работать бизнесу в условиях эпидемии?» Правовые аспекты

Спикеры:

Давид Засеев, ведущий юрист арбитражной практики Polozov Group, правовое сопровождение коммерческих и некоммерческих организаций, выведение бизнеса из сложных финаносовых ситуаций.

Яна Орлова, ведущий юрист арбитражной практики Polozov Group, эксперт в области договорного права и корпоративных споров. Опыт в сфере гражданского и арбитражного судопроизводства.

27.04 в 11:30 – «Точные действия в продажах во время кризиса»

Спикер: Владимир Ефремов, директор филиала Группы компаний «ХОСТ» и управляющий партнер консалтинговой группы «Ладомиръ». Член гильдии маркетологов с 2016 г., эксперт по практическому увеличению прибыли и продаж в малом и среднем бизнесе.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ помогает начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей - как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены. Уже сейчас Вы можете посмотреть записи лекций и зарегистрироваться на новые семинары. Зарегистрироваться на марафон можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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