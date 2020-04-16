2020-04-16T17:31:04+03:00
Общество

Лучшим работодателем лесопромышленного комплекса стала «Свеза»

«Свеза» вошла в тройку лидеров по Санкт-Петербургу
Поделиться:
Лучшим работодателем лесопромышленного комплекса стала «Свеза». Фото предоставлено компанией «Свеза».Лучшим работодателем лесопромышленного комплекса стала «Свеза». Фото предоставлено компанией «Свеза».
Изменить размер текста:

По итогам 2019 года группа «Свеза» заняла третье место среди петербургских компания, заняв 36 место в общем зачете «Рейтинга работодателей России» и стала лидером среди лесопромышленных компаний.

Фото предоставлено компанией «Свеза».

Фото предоставлено компанией «Свеза».

Сотрудниками, соискателями и профессионалами рынка были оценены забота о работниках, высокий уровень поддержки, а также возможности, которые компания предоставляет для развития персонала, новые и продолжающиеся проекты. Отдельное внимание «Свеза» уделяет подготовке кадров и привлечению в отрасль молодых соискателей.

Фото предоставлено компанией «Свеза»

Фото предоставлено компанией «Свеза»

Достойная заработная плата, добровольное медицинское страхование с первого дня работы, страхование жизни, страхование от несчастного случая, здравпункты, где есть оборудование для профилактического лечения – это минимум, который предлагает «Свеза» в рамках социального и компенсационного пакета.

Фото предоставлено компанией «Свеза»,

Фото предоставлено компанией «Свеза»,

- Мы всегда уделяли огромное внимание безопасности работников, но в условиях пандемии особо фокусируемся на этом, - отметила Ирина Казанцева, директор по организационному развитию и персоналу компании «Свеза». - И здесь особенно важен вопрос открытого и честного диалога сотрудников и руководства в компании. Так же мы, безусловно, сохраняем взятые на себя обязательства по финансовой защищенности сотрудников: несмотря на экономическую ситуацию, с 1 апреля прошла ежегодная индексация заработной платы. Кроме того, уже выплачены и годовые премии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга обнаружили коронавирус
Петербуржцы попали под суд, отказавшись пройти обследование на коронавирус
На месте битвы Александра Невского со шведами в Усть-Ижоре поставили незаконный причал для катеров
Зарплата курьеров выросла до 140 тысяч рублей во время самоизоляции в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет отметит 90-летний юбилей
Хоккеисты СКА помогли детям с онкологией и интернату для пожилых
Суд не стал штрафовать петербуржца, выпивавшего в парке во время самоизоляции
Суд снизил штраф баскетболистам из Пушкина, которых поймали на спортплощадке
Рекордно низкое давление повлияло на жителей Санкт-Петербурга 16 апреля
Единая справочная горячая линия по коронавирусу заработала в Санкт-Петербурге
Пьяный повар из Гатчины залез на крышу музея в Петербурге
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге 16 апреля 2020 года: На улице очень много людей
На Парнасе загадочно погибла эксперт по гипнозу и клинической психологии
ФАС вмешался в формировании цен на продажу билетов на автовокзале на Обводном канале
Больных коронавирусом будут изолировать в пансионатах и гостиницах в Санкт-Петербурге
Самозанятые получили выплаты в Ленинградской области
Первая тестовая «городская электричка» прошла от Парголово до Красного Села