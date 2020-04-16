Лучшим работодателем лесопромышленного комплекса стала «Свеза»

По итогам 2019 года группа «Свеза» заняла третье место среди петербургских компания, заняв 36 место в общем зачете «Рейтинга работодателей России» и стала лидером среди лесопромышленных компаний.

Фото предоставлено компанией «Свеза».

Сотрудниками, соискателями и профессионалами рынка были оценены забота о работниках, высокий уровень поддержки, а также возможности, которые компания предоставляет для развития персонала, новые и продолжающиеся проекты. Отдельное внимание «Свеза» уделяет подготовке кадров и привлечению в отрасль молодых соискателей.

Фото предоставлено компанией «Свеза»

Достойная заработная плата, добровольное медицинское страхование с первого дня работы, страхование жизни, страхование от несчастного случая, здравпункты, где есть оборудование для профилактического лечения – это минимум, который предлагает «Свеза» в рамках социального и компенсационного пакета.

Фото предоставлено компанией «Свеза»,

- Мы всегда уделяли огромное внимание безопасности работников, но в условиях пандемии особо фокусируемся на этом, - отметила Ирина Казанцева, директор по организационному развитию и персоналу компании «Свеза». - И здесь особенно важен вопрос открытого и честного диалога сотрудников и руководства в компании. Так же мы, безусловно, сохраняем взятые на себя обязательства по финансовой защищенности сотрудников: несмотря на экономическую ситуацию, с 1 апреля прошла ежегодная индексация заработной платы. Кроме того, уже выплачены и годовые премии.