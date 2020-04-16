2020-04-16T17:42:08+03:00
Общество

Интернет-трафик Tele2 переместился из центральных районов Петербурга в Ленобласть

Лидерами по росту использования мобильного интернета в районах являются Приозерский, Волосовский, Кировский, Лужский, Выборгский, и Ломоносовский
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Интернет-трафик Tele2 переместился из центральных районов Петербурга в Ленобласть.Интернет-трафик Tele2 переместился из центральных районов Петербурга в Ленобласть.
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С закрытием офисов и бизнес-центров петербуржцы перешли на удаленную работу и остаются дома или уезжают загород и на дачи. Tele2 проанализировала потребление интернет-трафика в первые две недели апреля, когда были объявлены нерабочие дни в связи с эпидемией, и сравнила его с двумя первыми неделями марта, когда все мы жили и работали, как обычно.

За две недели самоизоляции в Центральном районе Санкт-Петербурга трафик уменьшился на 16%, в Петроградском и Адмиралтейском – на 8%. Также трафик упал в Московском, Василеостровском и Кировском районах. В среднем снижение в центральных районах города составило 7%. При этом трафик в Красносельском, Кронштадском и Курортном районах города в среднем вырос на 16%.

Интернет-трафик в районах Ленинградской области за аналогичный период вырос в среднем на 36%. Лидерами по росту использования мобильного интернета в районах являются Приозерский, Волосовский, Кировский, Лужский, Выборгский, и Ломоносовский.

- Модель потребления мобильных услуг изменилась сразу после перехода предприятий на удаленную работу и сейчас держится в пределах установившихся параметров, - отметил Сергей Сергеев, технический директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2. - Меня часто спрашивают, справляется ли сеть с возросшей нагрузкой. Скажу, что мы построили гибкую систему, с запасом прочности, которая рассчитана на возможные пиковые нагрузки. Каждый год мы сталкиваемся с всплеском потребления в новогодние праздники или во время крупных спортивных мероприятий в Петербурге. Сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы оперативно провести работы по расширению сети там, где раньше наши абоненты не пользовались мобильным интернетом в таких объемах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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