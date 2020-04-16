2020-04-16T18:44:24+03:00
Экономика

Новые пособия на врачей в Санкт-Петербурге в связи с коронавирусом 2020: сколько составят и кто получит

Смольный опубликовал проект новых пособий на врачей в Санкт-Петербурге в связи с коронавирусом 2020, разбираемся, для кого субсидия предусмотрена
Алина ЧЕМЕРИС
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Разбираемся в новых пособиях на врачей в Санкт-Петербурге в связи с коронавирусом 2020, сколько они составят и кто их получит.Разбираемся в новых пособиях на врачей в Санкт-Петербурге в связи с коронавирусом 2020, сколько они составят и кто их получит.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Медикам, которые при оказании помощи пациентам пострадали от коронавируса, а также их семьям, в Санкт-Петербурге может быть оказана дополнительная материальная поддержка. Проект документа опубликовал Смольный. Разбираемся в новых пособиях на врачей в Санкт-Петербурге в связи с коронавирусом 2020, сколько они составят и кто их получит.

Медработникам, заразившимся COVID-19 планируется выплачивать 300 тысяч рублей, если в результате болезни наступила инвалидность, сумма вырастет до 500 тысяч. В случае смерти медработника его семье может быть назначена субсидия в размере миллиона рублей.

Также медикам, работающим с больными коронавирусом пациентами, предусмотрены стимулирующие выплаты за особые условия труда. Предполагается, что врачи скорой помощи будут дополнительно получать 41 490 рублей, фельдшеры и медсестры – 20 745, те, кто принимает вызовы, - 10 372, водители и санитары – 7 960.

Врачам, которые лечат пациентов в стационарах, предусмотрена выплата 51 863 рублей, среднему медперсоналу – 25 931, младшему – 15 558.

Когда эти постановления вступят в силу, пока неизвестно. Комитет по соцполитике и комитет по здравоохранению не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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