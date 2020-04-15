«Большая часть из нас этим переболеет»: директор НИИ гриппа рассказал, ждать ли новых вспышек коронавируса в Санкт-Петербурге

Несмотря на то, что жители Санкт-Петербурга упорно отказываются соблюдать меры самоизоляции (ее индекс на 18:20 16 апреля 2020 года составил всего 2,9) нам не стоит ожидать резких всплесков заболеваемости. Такое мнение высказал исполняющий обязанности директора петербургского НИИ гриппа Дмитрий Лиознов в эфире радио «Комсомольская правда».

- Возбудитель у нас уже довольно широко представлен, - отметил Лиознов. - Посмотрите сами: если раньше большинство случаев заболевания у нас были завозные, то теперь заражаются в основном контактные лица. Пока у нас наблюдается достаточно плавный рост заболеваемости. Высказываются мнения о том, что через две-три недели в Петербурге начнутся такие же проблемы, что и в Москве, но тут пока трудно судить. Будем наблюдать, как все это происходит.

Вечером четверга уровень самоизоляции в городе составлял 2,9.Фото: Олег ЗОЛОТО

Между тем, по словам Лиознова, соблюдать домашний карантин в условиях эпидемии все же необходимо. В первую очередь, разумеется, тем, кто входит в группы риска: пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями и, как ни странно, детям.

- Детки у нас, к счастью, заражаются очень редко, - констатирует эксперт. - Но зато они могут быть носителями и передавать вирус свои близким — родителям, бабушкам-дедушкам и так далее. Это позволит нам сделать так, что сейчас переболеют все остальные более-менее здоровые люди, и в процессе избежать пиковой нагрузки на стационары и вообще на систему здравоохранения. Несомненно, большая часть из нас переболеет. Вопрос лишь в том, что это будет за часть, и к каким это приведет последствиям.

Также Лиознов высказался о полезности медицинских масок. По словам специалиста, смысл в их ношении определенно есть, но возлагать на них большие надежды не стоит.

- В первую очередь маски нужны тем, кто болеет, - констатировал руководитель НИИ гриппа. - Причем это касается не только коронавируса, но и других инфекций, которые тоже никуда не делись.

По словам эксперта, маска - вещь не лишняя, но и ее носить нужно с умом.Фото: Олег ЗОЛОТО

Кроме того, отметил Лиознов, маска не помешает, если вы приходите навещать своих пожилых родственников или знакомых. А вот на улице от нее особого толка не будет — ткань удержит лишь крупные частицы, а вот мельчайшие, размеры которых исчисляются микронами, скорее всего, проникнут сквозь нее без труда.

- Более того — если маску неправильно использовать, она принесет даже больше вреда, чем пользы, - констатирует медик. - Вы можете, например, неправильно ее снять, коснуться внешней, загрязненной поверхности, а потом потрогать лицо и занести себе вирус. Поэтому нужно относиться к этому вопросу аккуратно, без фанатизма.

Напомним: 16 апреля в Санкт-Петербурге зарегистрировали 154 новых случая заболевания. Всего с начала эпидемии коронавирусом в Северной столице заразилось 1 083 человека.