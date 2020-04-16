Усиление режима самоизоляции в 13 населенных пунктах Ленинградской области: какие устанавливают новые сроки и для чего

В связи с распространением коронавируса, а также обнаружения вспышки в хостеле для мигрантов усиление режима самоизоляции в 13 населенных пунктах Ленинградской области вводят с 16 апреля 2020 года. Строгий контроль за выполнением местными жителями ограничений продлится до особого распоряжения губернатора региона Александра Дрозденко.

- Населенные пункты, где вводится усиленный санитарно-эпидемиологический режим и контроль режима самоизоляции граждан, выбраны не случайно: мы видим, по динамике последних дней, что именно в них идет наибольший прирост заболеваний коронавирусной инфекцией. Чтобы локализовать очаги эпидемии, мы вынуждены принять жесткие меры, — отметил Александр Дрозденко.

ГДЕ УСИЛЯТ РЕЖИМ

За передвижением местных жителей будут строже следитьФото: Олег ЗОЛОТО

Режим ограничений в связи с распространением коронавируса с 16 апреля 2020 года стал строже в следующих населенных пунктах: Выборг, Всеволожск, Тосно, Тихвин, Гатчина, Пикалево, Перово, Гончарово, Первомайское, Рощино Выборгского района, Кудрово, Мурино и Новосергиевка Всеволожского района.

Всего на 16 апреля в Ленобласти 330 заболевших. Из них самое большое количество в Новосергиевке. Очаг эпидемии разгорелся в нелегальном хостеле для мигрантов – 123 зараженных. Следом идет Выборг, там 16 инфицированных. Далее Кудрово – 14 зараженных, Гончарово – 12, по 10 зараженных в Первомайском и Мурино. В остальных населенных пунктах заболевших меньше, однако контроль все равно усилен, чтобы их не стало больше.

СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ

Усиление режима самоизоляции не означает, что местным жителям совсем будет запрещено выходить из дома. Правила все те же: не гулять в парках, скверах, не заходить на детский и спортивные площадки, не посещать фитнес-клубы, салоны красоты и рестораны, а их владельцам не испытывать судьбу и не открывать двери своих заведений. А вот людям старше 65 лет следует сидеть дома, так как они попадают в группу риска.

Изменится контроль за соблюдением правил. Так, в указанных населенных пунктах создадут специальные патрули при поддержке полиции, органов местного самоуправления, должностных лиц, а также волонтеров, чтобы те лучше проверяли соблюдение требований как гражданами, так и юридическими лицами, а также карантина, на котором обязаны находиться граждане, которым были выданы предписания Роспротребнадзора.

Создадут специальные патрули для проверки соблюдения правил самоизоляцииФото: Олег ЗОЛОТО

На границах населенных пунктов сотрудники МВД и ГИБДД будут чаще проводить выборочные проверки машин, чтобы находить нарушителей. Также составлять протоколы о нарушениях соблюдения режима самоизоляции теперь смогут и должностные лица администрации Ленобласти. Они же, вместе с органами местного самоуправления, должны будут проводить проверку дезинфекции подъездов и общественных пространств.

Также рекомендуется главам городских округов проводить контрольно-профилактические рейды по недопущению распространения инфекции.