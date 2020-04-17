Дзюба потерял полмиллиона евро из-за коронавируса

Коронавирус коснулся всех сфер жизни, и спорта в том числе. Отменили Евро 2020, который должен был проходить в Петербурге. Знакомый с экономической ситуацией в российском футболе бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов заявил, что больше всего пострадают богатые клубы. Оно и понятно!

– Временная остановка соревнований лишила всю спортивную индустрию большой части дохода, – сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

Вот возьмем главную команду нашего города - «Зенит». Он не только собирает полные трибуны большого стадиона, но продает и очень много атрибутики, рекламы на матчах. Ясно, что потери будут серьезные. А для таких как «Урал», «Уфа», да тот же «Локомотив», собирающий на матчах 10 тысяч зрителей, – доходы с матчей и мерчендайзинг - это один-два процента от бюджета. Последний, к примеру, может заработать на продаже билетов около 200 тысяч рублей за матч - за 15 домашних матчей сезона выходит 30 миллионов. Для футбольного клуба с бюджетом 4-5 миллиардов рублей – мизер.

Если тренировки не возобновятся и в июне, «оптимизацию» продлят.Фото: Артем КИЛЬКИН

БРИЛЛИАНТОВЫЙ «ЗЕНИТ»

Но для «Зенита», у которого в управлении громадная «Газпром-Арена», отсутствие матчей стало огромным ударом по клубному бюджету.

Для примера – средняя посещаемость домашних матчей - свыше 40 тысяч зрителей. Это позволяло от «match day» (доход с посещения стадиона болельщиками) рассчитывать на доход в несколько десятков миллионов рублей. А если еще и не один матч в месяц, а несколько? Но тут все рухнуло. Доходы резко упали, чемпионата Евро-2020 не булет, а обязательства-то остались. Хотя «Газпром-Арена» простаивает, но все равно требует расходов на обслуживание. И это только начало.

По данным источников «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге, на одну только зарплату футболистов основного состава «Зенита» уходит примерно 33 миллиона евро в год, а в переводе на рубли - больше 2, 6 млр (!). Если разделим на 12, получается приблизительно 223 с половиной миллиона ежемесячно. Понятное дело, в нынешних условиях сумма неподъемная.

Почешишь тут затылок, когда потеряешь полмиллиона евроФото: Александр ГЛУЗ

Поэтому диалог на деликатную тему между руководством клуба и футболистами был неизбежен. В итоге Дзюбе и компании сократили заработную плату вдвое. В два раза. Но не на весь год, а до 31 мая – этот день пока остается заключительным днем вынужденного отпуска зенитовцев. Условно. Если тренировки не возобновятся и в июне, «оптимизацию» продлят.

По данным «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге», к согласию все стороны пришли быстро и без острых дискуссий. Сначала речь шла о сокращении зарплат только игроков, но затем и Сергей Семак, и весь тренерский штаб присоединились к акции. Как и топ-менеджмент во главе с генеральным директором «Зенита» Александром Медведевым.

Впрочем, по нашей информации, после возобновления чемпионата руководство собирается компенсировать потери с помощью повышенных премиальных за первое место и гарантированное участие в Лиге чемпионов. ( Поясним: участие в этом турнире гарантирует «Зениту» доход больше 15 миллионов евро – прим. авт)

Но в целом, в отличие от других клубов, в «Зените» оптимизация идет в режиме «лайт». (Например, в «Барселоне» зарплаты игрокам сократили до 70 процентов!) Не коснулось урезание ни молодежного состава «Зенит-2», возглавляемый Владиславом Радимовым, ни тренеров Академии, ни представителей других структур клуба. Для примера. Ну, у них доходы не сравнимы. Смотрите: если минимум у десяти игроков основного состава «Зенита» зарплата от миллиона евро в год и выше, то в «Зените-2» даже 200 тысяч рублей в месяц платят считанным игрокам.

И Сергей Семак, и весь тренерский штаб тоже потеряли в деньгахФото: Артем КИЛЬКИН

СКОЛЬКО СЭКОНОМИЛИ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, комментируя вынужденное сокращение зарплат, призвал взглянуть на проблему широко.

– В «Зените» каждый человек осознает серьезность ситуации и ее возможные последствия: все понимают, что временное снижение зарплат - мера необходимая, но эффективная, – сказал Медведев. – Это поможет сохранить финансовую стабильность клубов и лиг. Тем более, когда нет сборов от продажи билетов.

Сколько, конкретно, теряет «Зенит» от простоя – загадка. Но владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что выручка его клуба составляет 500 миллионов рублей в месяц. У «Зенита», как минимум, не меньше. А, скорее всего, больше.

Хотя с затратами это несопоставимо. Год назад сообщалось, что «Зенит» потратил на зарплаты игрокам и персоналу 8 миллиарда рублей, то есть 667 миллионов в месяц. Если брать эти цифры за основу, то после сокращения в два раза можно сэкономить 333,5 миллиона в месяц.

КУДА ДЕНЬГИ ПОШЛИ

А, вот президент «СА-Футбольного» агенства Алексей Сафонов – бывший агент Артема Дзюбы –после известия о зенитовском сокращении задается вопросом, который в российском футболе еще не поднимался. Сафонов предлагает руководителям клубов публично рассказать о предназначении сэкономленных средств.

–– Сокращение зарплаты в этих условиях – нормальное явление, но вряд ли данная мера для клуба что-то решит, - говорит Сафонов. - На два месяца можно сэкономить, а дальше все равно надо платить. Ну сократили, а деньги то сэкономленные куда пошли? Мне вот по душе, что в московском «Динамо» взяли и конкретно помогли больнице в «Коммунарке» – аппаратами, масками. Или тот же Федор Смолов перечислил миллион рублей всем известной клинике.

Конкретно

Десятка самых высокооплачиваемых футболистов «Зенита»

До сокращения После сокращения

1. Малком 291 500* 145 500

2 Артем Дзюба 275 000 137 500

3. Бранислав Иванович 266 000 132 500

4. Ярослав Ракицкий 208 000 104 000

5. Дуглас Сантос 183 500 91 500

6. Игорь Смольников 180 000 90 000

7. Вильмар Барриос 150 000 75000

8. Себастьян Дриусси 125 00 62 500

9. Эмилиано Ригони 120 00 60 00

10. Эммануэль Маммана 108 000 54 000

*указана зарплата за один месяц в евро