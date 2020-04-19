Можно ли в период самоизоляции в Петербурге ходить на ярмарки и рынки

Рестораны, салоны красоты, тренажерные залы и другие заведения в Петербурге закрыты до 30 апреля, но продуктовые магазины и рынки работают. Одна из ярмарок открылась накануне Пасхи на Хасанском рынке. Корреспондент «Комсомолки» узнала, можно ли ходить на ярмарки и рынки в период самоизоляции, как идут продажи, не боятся ли покупатели коронавируса.

Конечно, аншлага я не ожидала, но все же, не пять покупателей. Но оно и хорошо! Значит, петербуржцы сидят дома и соблюдают режим самоизоляции. Вот только этому не очень рады продавцы, которые к встрече с покупателями подготовились: надели маски, перчатки, запаслись санитайзером для дезинфекции рук.

- Здесь безопаснее, чем на крытом рынке или в магазине. Дистанция соблюдается. Поэтому люди понемногу, но приходят, - рассказала продавец корюшки Наталья. Она призналась, что из-за карантина стоимость пришлось немного снизить: отборную продает по 590 рублей, среднюю по 440 рублей, а мелкую по 270 рублей.

На ярмарках в Петербурге продают как разные яства, так и рассадуФото: Полина ШАНДРАК

- Ничего наши не боятся. Вон в Москве народа вообще нигде не встретишь – везде пусто. Зашли в магазин, быстро взяли, что нужно, и поехали домой. А у нас расхаживают по ярмаркам, да еще с детьми, с животными, - негодовала ее коллега.

Пока общалась с продавцами к палатке подошла женщина лет 70. Благо, что в маске, сразу подумала я. Женщина стояла, высматривала, что продают.

- А почему дома не сидите? Пандемия ведь, карантин, а вы в группе риска, – поинтересовалась у нее. Бабуля меня проигнорировала, махнув рукой.

Пенсионеров на ярмарке было не много. Но даже те, кто приходил, все со средствами индивидуальной защиты. А вот остальные, кажется, забыли про маски и перчатки, не всегда соблюдали дистанцию. Нашлись и медики-самоучки, которые уверены в том, что все это ерунда и никому не поможет.

- Только панику нагоняете, от судьбы не убежишь даже в маске, - с иронией говорила мне дама лет 60.

Активно покупали на ярмарке мед. Брали по несколько банок разных видов. Для иммунитета.Фото: Полина ШАНДРАК

Что покупают?

На ярмарке продают как разные яства, так и рассаду. Посадочный материал, как мне показалось, разбирали лучше всего. Сезон садов-огородов уже начался. Чем не повод самоизолироваться на даче.

- Хорошую рассаду в Петербурге сложно купить, тем более, сейчас. В гипермаркетах много пересорта, загород не всем удобно ездить. Я на Хасанском рынке уже 16 лет работаю, все из своего питомника. Люди к нам с удовольствием раньше шли, потому что знали, что покупают не кота в мешке, - рассказала Людмила. - Продаем клубнику, плодовые саженцы, цветы. Цены не поднимаем. Даже скинули на то, что осталось из прошлого года.

Женщина поделилась, что работать в такое время совсем непросто, но она не унывает:

- Начали бесплатно людям развозить. Они ведь лишний раз не хотят выходить из дома, боятся, - вздохнула она.

Активно покупали на ярмарке мед. Брали по несколько банок разных видов.

- С прополисом обладает антисептическим средством, с маточным молочком поднимет ваш иммунитет, - советовала продавец, щедро угощая всех попробовать целебный продукт. Устоять перед покупкой не смогла даже я. Но по сравнению с живительным имбирем цены на него совсем не кусались: от 500 рублей за 1 килограмм.

Несмотря на карантин, праздник и непогоду, петербуржцы приходили на ярмарку, с удовольствием лакомились белорусским салом и продолжали размеренно ходить вдоль торговых палаток. И никакой суеты, никакой паники…

ОФИЦИАЛЬНО

Проводить ярмарки можно, даже нужно

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров направил главам регионов официальное письмо «Об указаниях Минпромторга России по работе организаций и объектов, обеспечивающих функционирование товаропроводящей сети».

Чиновник призывает не закрывать рынки и ярмарки «при соблюдении принципов социальной дистанции между продавцами, покупателями».

- Закрытие указанных форматов торговли влечет увеличение нагрузки на магазины, в том числе концентрацию покупателей в торговых залах, - говорится в документе.