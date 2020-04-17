2020-04-17T01:05:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 17 апреля 2020 года: двое умерших и карантин в новом роддоме

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 17 апреля 2020 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Санкт-Петербурге снова зафиксировали случаи заражения коронавирусом.В Санкт-Петербурге снова зафиксировали случаи заражения коронавирусом.Фото: Артем КИЛЬКИН
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«Комсомолка» продолжает внимательно следить за развитием пандемии в Северной столице. Мы собрали последние новости о коронавирусе на утро 17 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге. По неутешительной традиции, в городе вновь выросло число заболевших опасной инфекцией.

- За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге подтвердился коронавирус еще у 154 человек. Общее число зараженных составляет 1083 человека. За все время пандемии выздоровели 170 пациентов. Количество смертей от опасной инфекции выросло до семи. В Ленобласти коронавирусом болеют 330 человек. Из этого числа вылечились девятеро. Смертей по-прежнему не зафиксировано, - передает всероссийский оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Опасная инфекция подтвердилась сразу у двух умерших петербуржцев. Оба были пожилыми людьми с хроническими заболеваниями. Коронавирус у них выявили посмертно.

В городе закрыли на карантин уже третий по счету родильный дом. На этот раз – №17 в Невском районе. Все вновь из-за коронавируса. Сейчас медучреждение больше не принимает рожениц, однако выписка осуществляется в штатном режиме. Также инфекцию нашли и в Военно-медицинской академии.

Оказывается, что мигранты, массово заболевшие коронавирусом в хостеле в Ленобласти, проводили строительные работы в «Мега-Дыбенко». В компании IKEA уже поспешили провести дезинфекцию.

Добавим, что в Петербурге продолжают штрафовать нарушителей самоизоляции и тех, кто посещает закрытые детские и спортивные площадки, а также скверы и парки. Не повезло, например, безработной матери двоих детей, которая отправилась в магазин, но ее сдали соседи. Помимо этого в городе выявили уже 555 заведений, нарушивших карантинный режим. Работать не чураются даже рюмочные и кальянные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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