2020-04-17T12:14:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 17 апреля 2020 года: рекорд обновлен, заболели сразу 427 человек

Информационный центр привел свежие данные по новым случаям коронавируса, общее число пациентов с подтвержденным диагнозом в Петербурге составило 1507 человек
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Петербурге подтверждены новые случаи коронавируса.В Петербурге подтверждены новые случаи коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Федеральный Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса обновил данные по состоянию на утро пятницы. Зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 17 апреля 2020 года. Их количество увеличилось на 424, а общее число больных теперь составляет 1507 человек.

- За прошедшие сутки в России выявлены 4070 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По состоянию на 11:20 17 апреля общее число пациентов с диагнозом COVID-19 составляет 32 008 человек. Из них 2590 выздоровело (+286) и 273 скончались (+41 смертельный случай), - сообщает Оперштаб.

Больше всего заболевших - в Москве, здесь 1959 новых случаев, а общее количество пациентов с коронавирусом достигло 18 105 человек. 1517 выздоровели, а 107 скончались.

В Московской области цифры следующие: 3526 заболевших (+472), 105 выллечившихся и 40 умерших.

Находящийся на третьем месте Санкт-Петербург показал резкий рост. По данным Оперативного штаба, за сутки в городе заболели 424 человека. Это почти в три раза больше, чем накануне (154 случая), когда был установлен прошлый рекорд.

Таким образом, по состоянию на утро 17 апреля в городе подтверждены 1507 диагнозов коронавирусная инфекция. По данным петербургского инфоцентра, 192 человека с момента начала пандемии выздоровели, а семеро умерли.

В Ленинградской области за сутки прибавилось 24 случая COVID-19. Всего в регионе 354 заболевших, девять из который уже вылечены и отпущены домой. Смертельных исходов не зафиксировано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 17 апреля 2020 года: двое умерших и карантин в новом роддоме

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 17 апреля 2020 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 17 апреля 2020 года: рекорд обновлен, заболели сразу 427 человек
Информационный центр привел свежие данные по новым случаям коронавируса, общее число пациентов с подтвержденным диагнозом в Петербурге составило 1507 человек
"Помогаю врачам, чтобы потом было кому помочь мне": владельцы 3D-принтеров печатают защиту для медиков, борющихся с коронавирусом
Мейкеры печатают для врачей, которые к ним обращаются, детали средств индивидуальной защиты - все за свой счет, помогая бороться с коронавирусом
Новые случаи заражения коронавирусом в России на 17 апреля 2020: 4069 человек заболело за сутки
В стране больше нет регионов, где не выявили хотя бы одного пациента с COVID-2019. Оперштаб опубликовал данные про новые случаи заражения коронавирусом в России на 17 апреля 2020 года
Новости 24
Петербуржец до полусмерти избил деревянным бруском друга
Офицера ГИБДД поймали на взятке в 200 тысяч рублей своему коллеге
Более 100 медицинских работников заразились коронавирусом в Санкт-Петербурге
Общественный транспорт отменил остановки вблизи храмов накануне Пасхи в Санкт-Петербурге
50 лабораторных кроликов улетели на станцию переливания крови в Самару
Александр Беглов призвал жителей Санкт-Петербурга встретить Пасху дома из-за коронавируса
Порядка 19,5 тысяч тестов на коронавирус сделано в Ленинградской области с начала пандемии
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге 17 апреля 2020 года составило 22 человека
За сутки в Петербурге проверили на коронавирус больше 9 тысяч человек
Две машины сгорели во дворе Красносельского района Петербурга
4-месячный ребенок заболел коронавирусом в Карелии