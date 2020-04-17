Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 17 апреля 2020 года: рекорд обновлен, заболели сразу 427 человек

Федеральный Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса обновил данные по состоянию на утро пятницы. Зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 17 апреля 2020 года. Их количество увеличилось на 424, а общее число больных теперь составляет 1507 человек.

- За прошедшие сутки в России выявлены 4070 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По состоянию на 11:20 17 апреля общее число пациентов с диагнозом COVID-19 составляет 32 008 человек. Из них 2590 выздоровело (+286) и 273 скончались (+41 смертельный случай), - сообщает Оперштаб.

Больше всего заболевших - в Москве, здесь 1959 новых случаев, а общее количество пациентов с коронавирусом достигло 18 105 человек. 1517 выздоровели, а 107 скончались.

В Московской области цифры следующие: 3526 заболевших (+472), 105 выллечившихся и 40 умерших.

Находящийся на третьем месте Санкт-Петербург показал резкий рост. По данным Оперативного штаба, за сутки в городе заболели 424 человека. Это почти в три раза больше, чем накануне (154 случая), когда был установлен прошлый рекорд.

Таким образом, по состоянию на утро 17 апреля в городе подтверждены 1507 диагнозов коронавирусная инфекция. По данным петербургского инфоцентра, 192 человека с момента начала пандемии выздоровели, а семеро умерли.

В Ленинградской области за сутки прибавилось 24 случая COVID-19. Всего в регионе 354 заболевших, девять из который уже вылечены и отпущены домой. Смертельных исходов не зафиксировано.

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