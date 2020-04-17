Мы вас предупреждали насчет прогулок: Вирусолог объяснил резкий рост количества заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге

Последние новости по коронавирусу в Санкт-Петербурге выглядят удручающе. За сутки, 16 апреля 2020 года, город побил очередной рекорд по количеству заболевших. На 17 апреля количество выявленных инфицированных почти в четыре раза больше, чем накануне! Если днем ранее в Санкт-Петербурге было 154 заболевших, сегодня коронавирус подтвердили уже 424 горожанам. На вопрос, почему произошел такой резкий скачок, вирусолог и кандидат биологических наук Николай Контаров ответил еще 10 дней назад. 7 апреля в Петербурге выдался жаркий вторник, и все люди массово вышли на прогулку, игнорируя режим самоизоляции.

- В том, что произошло в итоге, нет ничего удивительно, - вздыхает Николай Контаров. - Это последствия тех самых прогулок. Пока люди не будут сидеть дома, прирост будет продолжаться. Это фактор скученности людей. Погода плохая тоже усугбляет процесс. Неблагоприятная для вируса погода - либо сильный мороз до минус 30 градусов, но этого у нас не будет, либо очень жаркая.

По словам вирусолога, ждать, что тепло повлияет на активность распространения коронавируса, конечно, можно. Но гарантий никто дать не может.

- В мае всегда сильный ультрафиолет, но непонятно, как это повлияет. В южных странах все равно вирус циркулируют, - добавляет вирусолог. - В той же Африке, странах Персидского залива, на Ближнем востоке - там сухой климат, жарко, сильное ультрафиолетовое излучение. Но вирус все равно распространяется. Может, он адаптировался к этим условиям? Грипп, например, прекращает циркулировать, когда сухо и жарко. Про нас пока ничего нельзя сказать, хорошей погоды пока нет. Но надеяться, что это сезонная инфекция, все равно можно.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней в СПбГУ Алексей Яковлев тоже не удивился резкому росту заболевших.

- Эпидемия идет. Ничего нового. Ребята, вам же говорили, что все только начинается. Ждите, что будет еще больше заболевших, - прогнозирует Алексей Яковлев.

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