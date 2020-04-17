Группа «Пелагея» приглашает зрителей на свой первый онлайн-концерт

Принцесса русского фолка Пелагея — уникальное явление в российской музыке. Благодаря уникальному голосовому диапазону, ярким вокальным данным и невероятному обаянию певицу давно уже причислил к «национальному достоянию России».

Талант и влияние Пелагеи на развитие отечественной музыки безусловны. Пелагея имеет множество национальных наград: «Лучший исполнитель народной песни в России», «Лучший рок-альбом 2008 года», «Лучшая рок-певица 2009 года», премия «Триумф» (за выдающийся вклад в российскую культуру), Российская национальная премия (лучший фолк-исполнитель) и др. Пелагея стала одни из самых любимых наставников в главном музыкальном шоу «Голос» и «Голос. Дети». С 2012 года Пелагея десять раз становилась наставником, и без нее уже невозможно представить этот проект.

19 апреля в 19:00 Пелагея и ее музыканты дадут свой первый концерт в онлайн-формате. Присоединиться к эфиру и задать интересующие вопросы зрители смогут на сайте vr.mts.ru, в социальных сетях МТС, а также в МТС ТВ! Ведущим концерта станет Антон Комолов — популярный российский шоумен, имя которого известно всем.