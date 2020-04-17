На Киевской построят гостиницу, а в двух шагах от Невского - жилой дом

Пока одни застройщики останавливают работу над новыми проектами, другие, наоборот, объявляют о далеко идущих планах. Так, например, о двух интересных проектах заявила Группа RBI. В Московском районе, на улице Киевской,5, девелопер планирует построить девятиэтажную гостиницу, а в Центральном - буквально в двух шагах от Невского проспекта, на улице Миргородской, 1 - восьмиэтажный жилой комплекс. Но и это еще не все: компания намерена покупать новые земельные участки для строительства объектов недвижимости, в том числе масштабных, классов «комфорт», «бизнес» и «элита». Инвестировать в будущие проекты планируется порядка 30 млрд рублей.

- Текущий сложный для экономики период – не повод отказываться от совершения сделок по земле. Устойчивое финансовое положение нашей компании и поддержка ведущих банков позволяет не зависеть от возможного снижения покупательского спроса, уверенно чувствовать себя даже в сложившейся на рынке ситуации. На сегодняшний день мы активно наращиваем свой земельный банк: в 2020 году завершим сделки на 200 тыс. кв. метров потенциальных улучшений и не планируем на этом останавливаться, – говорит президент Группы RBI Эдуард Тиктинский.

На вопрос, почему компания не отложила запуск новых проектов, ведь экономическая ситуация в стране и мире оставляет желать лучшего, ее представители ответили: пандемия рано или поздно пройдет, жизнь вернется в свое русло, а значит нудно продолжать работать в обычном режиме. Тем более, в нынешней ситуации компания чувствует себя вполне уверенно.

- Объемы и темпы продаж, конечно, снизились, но не с такой динамикой, как это было в последние кризисы, - говорит директор по маркетингу RBI Михаил Гущин. - Мы видим, что сейчас наши клиенты чувствуют себя хорошо. В будущее мы смотрим с оптимизмом, рыночная ниша, в которой мы работаем, по-прежнему востребована, так как наши квартиры люди покупают для себя, а не для сдачи в аренду или перепродажи. Это вселяет в нас оптимизм относительно нашей стратегии.