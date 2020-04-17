2020-04-17T17:17:02+03:00
Общество

В Самаре раздали первые бесплатные наборы многодетным семьям и пенсионерам

Их привезли бесплатно прямо на дом
Поделиться:
В Самаре раздали первые бесплатные наборы многодетным семьям и пенсионерам. Фото предоставлено компанией Галамарт.В Самаре раздали первые бесплатные наборы многодетным семьям и пенсионерам. Фото предоставлено компанией Галамарт.
Изменить размер текста:

Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» совместно с «Азбукой детского счастья» проводят масштабный социальный проект в восьми городах России. Совершенно бесплатно доставляют бесплатные хозяйственные наборы для пенсионеров и творческие, развивающие материалы для многодетных семей. Так «Галамарт» решила поддержать тех, кто вынужден находиться дома в это непростое время.

Первые наборы уже нашли своих обладателей. Им доставили наборы прямо до квартиры. Курьерам «Галамарта» помогали волонтеры, работающие в рамках общероссийской акции взаимопомощи.

Наборы для пенсионеров включают в себя необходимые хозтовары «на каждый день»: наборы губок для мытья посуды, салфетки для кухни, комплекты полотенец, контейнеры для хранения продуктов и многое другое.

В наборы для многодетных семей входят яркие книги и раскраски, пазлы, интерактивные игрушки и игровые наборы – словом, то, что обязательно порадует малышей и станет для них приятным сюрпризом.

- Мы хотим поддержать тех, кто не может сейчас выйти на улицу, - отметил заместитель директора по развитию франчайзинговой сети «Галамарт» Амиран Ибрагимов. - Безопасность и здоровье – в конечном итоге, самое главное; оставайтесь дома, а мы привезем все необходимое.

Горожане искренне благодарят за столь неожиданные подарки и отмечают, что очень приятно получить подобную помощь.

Дополнительную информацию можно узнать на официальном сайте «Галамарт».

* Реклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 19 апреля 2020 года: Число заболевших уменьшилось до 114 человек
Информационный центр привел свежие данные по новым случаям коронавируса в Санкт-Петербурге на 19 апреля 2020, общее число пациентов с подтвержденным диагнозом составило уже 1760 человек
«Бьет по почкам, кишечнику и сердцу»: вирусолог, вернувшийся из Италии, раскрыл новые факты о коронавирусе
Замдиректора НИИ Пастера Александр Семенов рассказал, как распознать инфекцию до температуры и кашля, опасны ли те, кто ей уже переболел, и почему эпидемия в Санкт-Петербурге может растянуться на год
Новости 24
Рабочая неделя встретит жителей Ленинградской области дождем и мокрым снегом
Петербургские медики получат стимулирующие выплаты от 15 до 50 тысяч рублей
В Карелии выявлен новый случай заболевания коронавирусом
На проспекте Ветеранов задержали женщину, ударившую ножом своего мужа
В пасхальное воскресенье Петербург показывает высокий уровень самоизоляции
За безопасностью в храмах Санкт-Петербурга на время Пасхи смотрят сотрудники МЧС
Более 9,2 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Хостел в Новосергиевке закрыли на карантин
«Ленэкспо» оборудуют под госпиталь для зараженных коронавирусом
Вячеслав Макаров поздравил петербуржцев с Пасхой
Пасхальные службы 2020 года начались в Санкт-Петербурге
Пасхальные службы в Ленинградской области пройдут под открытым небом
Беглов поздравил с Пасхой православных жителей Санкт-Петербурга
Пропавшего без вести мужчину нашли в канаве в Волхове
Детеныша тюленя, бьющегося в судорогах, спасли у Финского залива
Ленинградская область заняла первое место по производству яиц в России
Таксиста поймали с килограммом наркотиков на «Скандинавии»
КАД встал в рекордно длинную пробку в Санкт-Петербурге в субботу