Отмена поездов из Санкт-Петербурга в период коронавируса: как изменится режим работы ж/д вокзалов

Из-за ситуации с коронавирусом РЖД внесли изменения в расписание множества поездов по всей стране. Из-за снижения пассажиропотока некоторые из них временно отменили, некоторые – стали ходить реже. Коснулось это и целого списка поездов из Северной столицы. Рассказываем, какие именно поезда отменены из Санкт-Петербурга в период коронавируса.

Москва – Санкт-Петербург

№3/4 «Экспресс»

Временно отменяется из Москвы – с 24 марта, из Петербурга – с 25 марта.

№25/26 «Смена-А. Бетанкур»

Отменяется отправлением из Москвы – с 8 апреля, из Петербурга – с 7 апреля.

№27/28

Отменяется отправлением из Москвы – с 10 апреля, из Санкт-Петербурга – с 10 апреля по 30 мая.

№29

Временно не будет ходить из Петербурга с 9 апреля.

№31/32

Отменяется отправлением из Москвы – с 24 марта по 13 апреля, из Петербурга – с 26 марта по 15 апреля.

№56

Отменяется отправлением из Москвы с 11 апреля.

№75/76

Отменяется отправлением из Петербурга 30 апреля, 5, 8, 11 мая, из Москвы – 30 апреля, 5, 8, 11 мая.

№127/128

Отменяется из Санкт-Петербурга 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 29, 30 апреля, 1, 3, 7, 8, 9, 16, 22, 23, 29, 30 мая, 5, 6, 11, 12, 19, 20 июня и с 24 июня.

Отменяется из Москвы – 11, 13, 18, 20 25, 29 апреля, 1, 3, 6, 9, 23, 30 мая, 6, 12, 20 июня и с 26 июня.

№209/210

Отменяется отправлением из Москвы 17, 24 апреля, 6 мая и с 9 по 21 июня по нечетным числам, отправлением из Санкт-Петербурга 11 мая и с 8 по 20 июня по четным числам.

№219/220

Отменяется отправлением из Санкт- Петербурга 19, 26 апреля, 11 мая; отправлением из Москвы 2, 4, 5, 7 мая.

№223/224

Отменяется из Москвы 23, 24, 30, 31 марта, с 1 по 28 апреля по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, из Санкт-Петербурга 25, 26 марта, 1, 2 апреля, с 3 по 30 апреля по средам, четвергам, пятницам, субботам.

№279/280

Отменяется отправлением из Москвы 28 марта, 4, 11, 18 апреля, 9 мая, из Санкт-Петербурга – 30 марта, 6, 13, 20, 30 апреля, 4, 8 мая.

№287/288

Отменяется отправлением из Москвы 11 апреля, 9 мая, 4, 11, 18, 25 июня, из Санкт-Петербурга – 12 апреля, 10 мая, 2, 9, 16, 23 июня.

№747/748 «Невский экспресс»

Отменяется отправлением из Москвы с 8 апреля, из Санкт-Петербурга – с 7 апреля.

«Сапсан» Москва – Санкт-Петербург

№№753, 757, 759, 761, 763, 765, 767, 769, 775, 779, 754, 760, 762, 764, 766, 768, 770, 772, 776, 780

Отменяются отправлением с начальных станций в период с 13 апреля по 29 апреля.

«Сапсан» Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород

№№771/772, 757/758

Отменяются отправлением с начальных станций в период с 13 апреля по 29 апреля.

Петрозаводск – Санкт-Петербург

№11/12

Отменяется отправлением из Петрозаводска с 24 марта, из Санкт-Петербурга с 25 марта.

Петрозаводск – Москва

№17/18 «Карелия» (Маршрут поезда проходит в том числе через Ленобласть – Свирь, Подпорожье, Лодейное Поле, Волховстрой-2)

Отменяется отправлением из Петрозаводска с 15 апреля, отправлением из Москвы с 16 апреля.

Иваново – Санкт-Петербург

№45/46

С 7 по 26 апреля будет отправлять из Иваново только по вторникам, четвергам и воскресеньям. С 28 апреля по 3 мая – ежедневно. С 5 мая – по вторникам, четвергам и воскресеньям.

С 8 по 27 апреля из Петербурга будет ходить только по средам, пятницам, понедельникам. С 29 апреля по 4 мая – ежедневно. С 6 мая – по понедельникам, средам, пятницам.

Екатеринбург – Санкт-Петербург

№71/72 «Демидовский экспресс»

Поезд будет отправляться через день: из Екатеринбурга с 7 апреля, из Санкт-Петербурга с 9 апреля.

Калининград – Санкт-Петербург

№79/80

Временно отменяется курсирование из Калининграда – с 7 апреля, из Санкт-Петербурга – с 9 апреля.

Смоленск– Санкт-Петербург

№87/88

Отменяется отправлением из Санкт-Петербурга с 28 мая по четвергам и воскресеньям. Из Смоленска с 29 мая будет ходить по понедельникам и пятницам.

№229/230

Отменяется из Смоленска 30 апреля, 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12 мая, из Санкт-Петербурга – 30 апреля, 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13 мая.

Волгоград – Санкт-Петербург

№89/90

Из Волгограда с 23 апреля будет ходить только по нечетным дням, из Санкт-Петербурга – с 24 апреля по четным дням.

Москва – Мурманск

№91/92 (Следует в том числе через Ленобласть – Волховстрой-2, Лодейное Поле, Подпорожье, Свирь)

Отменяется отправлением из Москвы с 15 апреля, отправлением из Мурманска – с 17 апреля.

Самара – Санкт-Петербург

№107/108 «Самара»

Отменяется из Самары с 7 апреля по нечетным дням, из Санкт-Петербурга – с 9 апреля по нечетным дням.

Владикавказ – Санкт-Петербург

№121/122

Поезд будет отправляться один раз в четыре дня: из Владикавказа с 10 апреля, из Санкт-Петербурга– с 12 апреля.

Киров – Санкт-Петербург

№123/124

Отменяется из Кирова – с 8 апреля по 10 мая и начиная с 26 мая, из Санкт-Петербурга – с 9 апреля по 11 мая и начиная с 27 мая.

Ижевск – Санкт-Петербург

№131/132

Отменяется из Ижевска с 8 по 22 апреля, с 24 мая до 12 декабря, из Санкт-Петербурга – с 10 по 24 апреля, и с 26 мая по 12 декабря.

№141/142

Отменяется из Ижевска с 11 по 23 мая по нечетным дням, из Санкт-Петербурга – с 13 по 25 мая по нечетным дням.

Казань – Санкт-Петербург

№133/134

Отменяется из Казани с 11 по 25 апреля по нечетным дням, с 12 по 30 мая – по четным дням, с 1 июня по 31 июля – по нечетным дням, с 2 по 30 августа – по четным дням, с 1 сентября по 31 октября – по нечетным дням, со 2 ноября до 12 декабря – по четным дням.

Отменяется из Санкт-Петербурга с 12 по 26 апреля по четным дням, с 13 по 31 мая – по нечетным дням, со 2 июня по 30 июля – по четным дням, с 1 по 31 августа – по нечетным дням, со 2 сентября по 30 октября – по четным дням, с 1 ноября до 12 декабря – по нечетным дням.

Махачкала – Санкт-Петербург

№135/136

Для поездов, отправляющихся из Санкт-Петербурга с 3 апреля, из Махачкалы – с 4 апреля, временно приостанавливается продажа билетов от/до станций: Ищерская, Наурская, Червленная, Червленная-узловая, Гудермес, Кадиюрт.

Челябинск – Санкт-Петербург

№191/192

Отменяется из Челябинска 8, 12, 16, 20, 24 апреля, а также с 10 мая, из Санкт-Петербурга – 10, 14, 18, 22, 26 апреля, а также с 12 мая.

Новороссийск – Санкт-Петербург

№227/228

Отменяется из Санкт-Петербурга с 1 мая, из Новороссийска – со 2 мая.

Брянск – Санкт-Петербург

№239/240

Отменяется из Санкт-Петербурга 29 апреля, 9 мая, из Брянска 2, 10 мая.

Ейск – Санкт-Петербург

№245/246

Отменяется из Санкт-Петербурга с 28 мая, из Ейска с 31 мая.

Анапа – Санкт-Петербург

№247/248

Отменяется отправлением из Санкт-Петербурга с 17 апреля, из Анапы с 19 апреля.

Сухум – Санкт-Петербург

№479/480

Отменяется из Санкт-Петербурга с 27 апреля, из Сухума с 29 апреля.

Вологда – Санкт-Петербург

№617/618

Будет курсировать отправлением из Вологды с 3 мая по воскресеньям, вторникам, четвергам, из Санкт-Петербурга с 4 мая по понедельникам, средам, пятницам.

Бологое – Санкт-Петербург

№721/722 «Ласточка»

Отменяются в период с 7 апреля по 29 апреля.

Петрозаводск –Санкт-Петербург

№805/804 «Ласточка»

Отменяется отправлением из Санкт-Петербурга и Петрозаводска с 15 апреля.

Псков/Печоры – Санкт-Петербург

№809/812 «Ласточка»

Отменяется на участке Псков – Печоры в период с 7 апреля по 29 апреля. Будет курсировать только в сообщении Санкт-Петербург – Псков – Санкт-Петербург.

№№813/814, 815/816 «Ласточка»

Отменяются в период с 7 апреля по 29 апреля.

Сортавала – Санкт-Петербург

№823/824 «Ласточка»

Отменяется отправлением из Санкт-Петербурга в период с 6 апреля по 29 апреля, из Сортавалы в период с 7 апреля по 30 апреля.

Новый Уренгой – Санкт-Петербург

№№377/73, 74/110 (вагоны беспересадочного сообщения)

Отменяются отправлением из Нового Уренгоя с 14 апреля, из Санкт-Петербурга с 15 апреля.

Чебоксары – Санкт-Петербург

№№683/133, 134/684 (вагоны беспересадочного сообщения)

Отменяется из Санкт-Петербурга с 9 апреля до 12 декабря из Чебоксар с 11 апреля до 12 декабря.

ВАЖНО!

Если ваш поезд отменили, в РЖД предлагают совершить поездки в те же даты или близкие к ним на других поездах. Если такой вариант не устраивает – билет на отмененные поезда можно вернуть, получив средства в полном объеме. Порядок возврата подробно описан на сайте РЖД.

Что касается режима работы Московского вокзала в Санкт-Петербурге, то во время карантина он не изменился. В пресс-службе Октябрьской железной дороги добавили, что в здании периодически проводится комплексная дезинфекция безопасным для людей и животных раствором, а внутри появилась разметка и навигация для соблюдения социальной дистанции между пассажирами.

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