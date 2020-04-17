2020-04-17T17:42:14+03:00
Политика

Жена губернатора Ленобласти за год заработала на 10 млн рублей больше него: Чиновники отчитались о доходах

В собственности у Ирины Дрозденко несколько домов, земельные участки. А вот на главе региона нет никакой недвижимости
Александра СУРИС
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Жена Александра Дрозденко снова обогнала своего мужа по доходам.Жена Александра Дрозденко снова обогнала своего мужа по доходам.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Обязательные сведения о доходах и личном имуществе опубликовал сайт Ленинградской области. Согласно документу, губернатор 47-го региона Александр Дрозденко за минувший, 2019 год, заработал 6 007 445,89 рублей. Примерно по 500 тысяч рублей в месяц.

Интересно, что за год доходы главы региона выросли. По итогам 2018-го губернатор задекларировал 5 миллионов рублей. При этом из имущества у него ничего не прибыло и ничего не убыло. Недвижимости у Александра Юрьевича в собственности по-прежнему нет, только в пользовании - квартира площадью 305 кв.м и дом 327,9 кв.м. Зато имеются легковой автомобиль Volvo XC 90, квадроцикл Yamaha 700, снегоход SKI-DOO SKANDIC WT 900 ACE, мотоцикл Harley-Davidson FLHXSE и два прицепа.

А вот жена Александра Дрозденко куда богаче супруга: Ирина Дрозденко задекларировала 16 259 397,12 рублей (для сравнения, по итогам 2018-го она заработала 14,6 миллиона). В собственности у первой леди Ленобласти числятся жилой дом площадью 327,9 кв.м, гостевой дом площадью 46,4 кв.м, четыре земельных участка, два нежилых здания и хозяйственный блок с гаражом площадью 30,3 кв.м. Также у нее в частичной собственности квартира и автостоянка. Есть и иномарка – Land Rover Discovery.

Кстати, больше губернатора из всех членов областного правительства заработал только зампредседателя правительства – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов. Он задекларировал по итогам 2019 года свыше 9 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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