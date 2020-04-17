2020-04-17T19:48:29+03:00
Коронавирус Covid-19

«Зачем напрягать врачей?»: Пара из Петербурга объяснила, почему их судят за отказ от госпитализации после контакта с заболевшей коронавирусом

Режиссер и ассистентка, по словам сотрудников Роспотребнадзора, не стали сдавать анализ на Covid-19 и теперь им грозит штраф
Роман ЛЯЛИН
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Пара написала отказ от госпитализацииПара написала отказ от госпитализацииФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге в ближайшее время рассмотрят первое дело за отказ от госпитализации после контакта с заболевшим коронавирусом. Режиссер Артем и его ассистент Ирина (имена изменены, – прим.ред.) живут вместе. 8 марта они встретились со своей подругой, у которой позже подтвердился Covid-19, а через 12 дней после этого, 20 марта, к ним пришли сотрудники Роспотребнадзора. При этом Артем и Ирина, которые находились дома на карантине, отказались сдавать тест на коронавирус. И в отношении них составили протокол.

- Пара отказалась от госпитализации и уклонились от полного комплекса обследований в целях выявления опасного инфекционного заболевания, - поясняют в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. – На них были составлены протоколы за «Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего госнадзор». Суд зарегистрировал материалы.

Теперь Артему и Ирине грозит штраф – по 500 рублей с каждого. Но куда большей проблемой для них стала огласка этой истории. Более того, после этого девушку подозревают в том, что у нее у самой коронавирус. Поэтому они решили рассказать свою версию "КП". По их словам, отказ от сдачи тест выглядел по-другому. Пара утверждает, что еще до приезда Роспотребнадзора сдавали тест на коронавирус.

- После того, как мы подтвердили, что виделись с подругой, у которой потом нашли коронавирус, к нам стали приезжать медики, - пояснил «КП-Петербург» Артем. - До приезда Роспотребнадзора пришел врач из поликлиники, взял мазок. То есть от обследования мы не отказывались. Кроме того, мы сами ушли на карантин, отсчитав 14 дней с момента встречи со знакомой 8 марта.

За два дня до окончания карантина, который Артем с Ириной сами себе организовали, приехали сотрудники Роспотребнадзора, которые, по словам пары, предложили пройти тест вновь, но уже в больнице. Ехать в Боткинскую еще на две недели ребята не захотели. Они написали отказ от госпитализации и сказали, что досидят дома.

Пара хотела отсидеться дома Фото: Олег ЗОЛОТО

Пара хотела отсидеться домаФото: Олег ЗОЛОТО

- Признаков болезни у нас не было, не понимаю, зачем здоровым людям на карантине со сданными анализами ехать в больницу и лежать там лишние дни, напрягать систему здравоохранения? - вздыхает Артем.

Но проехать в больницу Артему с Ириной все же пришлось. В Боткинской у них взяли анализы, результаты оказались отрицательными. По словам пары, в это же время пришли результаты тестов, который проводил участковый врач. Они тоже оказались отрицательными.

- Сейчас же СМИ пишут, что Ирина переболела коронавирусом и якобы лечилась в Боткинской, - возмущается Артем. – Эти публикации не соответствует действительности. Моя подруга сейчас думает, как отреагировать на это. При том, что мы не ходим раздувать, не хотим, чтобы наши имена светились. Нам лишняя шумиха ни к чему.

Сейчас Артем с Ириной дома. Пара ждет суда, чтобы оспорить штраф. К слову, Артем прислал в редакцию «КП-Петербург» свои отрицательные анализы на коронавирус. Его ассистентка отказалась от этого, объяснив, что не хочет распространять свои документы. От личных комментариев она также отказалась.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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