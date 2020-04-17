Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 17 апреля 2020 года: петербуржцы пробыли три часа в «красной зоне»

К концу очередной рабочей недели в Северной столице по-прежнему находится множество желающих выйти из дома, несмотря на рекомендации врачей и властей поберечь свое здоровье. К сожалению, индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 17 апреля 2020 года три часа пробыл в так называемой «красной зоне». По данным «Яндекса», днем в городе было очень много людей на улице.

КАРТИНА НЕДЕЛИ. Нужно ли вводить режим ЧС в Петербурге 00:00 00:00

- В пятницу 17 апреля Санкт-Петербург спустился в «красную зону» самоизоляции в период с 12:00 по 14:00. Резкое понижение индекса началось с 06:00 по 08:00 – с 4,6 до 3,3 балла. В целом, за уходящий день индекс ни разу не поднимался до идеального показателя в 5 баллов. В лучшем случае он составил 4,9 балла в период с 01:00 по 05:00, - гласит статистика «Яндекса».

Напомним, что 17 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге диагностировали коронавирус у рекордного количества человек – 424. Вирусолог объясняет это тем, что это последствия массовых прогулок горожан. Как раз 7 апреля, в небывалый жаркий день, горожане решили проигнорировать режим самоизоляции.