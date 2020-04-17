137 медработников госпитализировали из-за коронавируса в Боткинскую больницу Петербурга

В Боткинской больнице Петербурга лежат 137 медицинских работников из-за коронавируса. Об этом сообщил главный врач медучреждения Денис Гусев. У некоторых из госпитализированных медиков уже подтвердился опасный диагноз, пока другие с тревогой ждут результата. Трое врачей, заболевших коронавирусом, находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Всего в инфекционке лежат 405 пациентов.

- В основном, заболевшие медработники – это врачи их тех стационаров, где были зафиксированы вспышки инфекции. Но обстановка сейчас боевая, коллектив у нас высокопрофессиональный. Все понимаем ответственность перед жителями города. Поэтому работаем круглосуточно. Все пациенты, которые поступают, получают всю необходимую помощь, все диагностические возможности. Компьютерная томография у нас переведена на круглосуточный режим работы, - рассказал главвчрач больницы имени Боткина в эфире телеканала «Санкт-Петербург» в программе «Петербург против коронавируса».

Напомним, что 17 апреля в Северной столице резко увеличилось количество человек, у которых выявили опасную инфекцию за сутки. Коронавирус диагностировали сразу у 424 пациентов. По мнению вирусолога и кандидата биологических наук Николая Контарова, это произошло из-за массовых прогулок петербуржцев во вторник 7 апреля, когда температура доходила до 15 градусов тепла.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="952" height="952" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/772914" frameborder="0"></iframe> Санкт-Петербург на самоизоляции.Олег ЗОЛОТО

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