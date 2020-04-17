Самый богатый чиновник Петербурга заработал почти 248 млн рублей за 2019 год

Члены правительства Санкт-Петербурга отчитались о своих доходах за 2019 год. Соответствующий документ был опубликован на сайте Смольного.

КТО БОГАЧЕ

Безусловным лидером неофициального списка стал вице-губернатор Максим Соколов, которого приняли в должность в конце декабря минувшего года. Доходы бывшего министра транспорта и гендиректора строительной компании составили почти 248 млн рублей. Примечательно, что в собственности у Соколова нет автомобилей. Однако ему принадлежит земля площадью 3180 кв.м., 2 квартиры и некоторые нежилые помещения с долевой собственностью.

Зато у супруги Максима Соколова, заработавшей 55,7 млн рублей, в наличии есть большая квартира в 336 «квадратов», два автомобиля, Mercedes-Benz CLS и BMW 630, а также моторная лодка. При этом их несовершеннолетний ребенок тоже не беден. У него в собственности половина квартиры в 127 кв.м., а также пользование койко-местом (судя по всему, в общежитии) в Швейцарии.

НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ АУТСАЙДЕР

Самый скромный заработок у вице-губернатора и руководителя администрации Петербурга Валерия Пикалева – он заработал 2,7 млн рублей. Оказывается, чиновник является поклонником двухколесного транспорта. В собственности у него сразу три мотоцикла, один из которых легендарный Harley-Davidson, стоимостью около 3,5 млн рублей. Также Пикалеву принадлежат две квартиры и нежилое помещение.

МАШИНЫ КЛАССА «ЛЮКС» И ОГРОМНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Единственная дама из всего списка членов правительства, вице-губернатор Ирина Потехина, заработала за 2019 год чуть больше 4,2 млн рублей. В собственности у нее Lexus RX 350, 2 земельных участка, дающие в сумме площадь в три тысячи «квадратов», а также два жилых дома и одна квартира.

А вот вице-губернатора Николая Линченко по заработкам обошла супруга – она получила доход в 11,3 млн, а он почти в 4 млн рублей. Помимо этого у супруги есть BMW X5, когда у мужа – ни одного транспорта.

В любителях машин класса «люкс» оказался Олег Капитанов, председатель Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики. Он владеет роскошными автомобилями Cadillac Escalade, который стоит от 5 млн рублей, и Porsche Cayenne Turbo, ценник которого начинается от 10,4 млн рублей. К слову, заработок чиновника составляет почти 14 млн рублей.

Доходы остальных членов правительства Петербурга перечислим короткой строкой (в миллионах рублей – Прим. ред.): Эдуард Батанов – 4 498 980, Николай Бондаренко – 4 786 756, Евгений Елин – 38 660 664, Владимир Кириллов – 5 864 141, Владимир Княгинин – 9 078 914, Максим Шакольский – 51 906 744, Юрий Шестериков – 3 306 929, Евгений Григорьев – 3 537 301.

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