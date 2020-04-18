2020-04-18T00:59:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 18 апреля 2020 года: массовая госпитализация медработников в Боткинскую больницу

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 18 апреля 2020 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 18 апреля 2020 года."Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 18 апреля 2020 года.Фото: Олег ЗОЛОТО
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«Комсомолка» без выходных отслеживает развитие пандемии в Северной столице. Мы собрали последние новости о коронавирусе на утро 18 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге. К сожалению, в городе продолжает расти количество заболевших опасной инфекцией.

- За минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявили коронавирус еще у 424 пациентов. Теперь общее число заболевших достигло 1507 человек. За все время пандемии выздоровели 192 пациента. Зафиксировано семь смертей от опасной инфекции. В Ленобласти коронавирусом заразились 354 человека. Из этого числа вылечились только девять пациентов. Смертей по-прежнему нет, - сообщает всероссийский оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Сразу 137 медицинских работников сейчас лежат в Боткинской больнице. У некоторых только подозревают коронавирус, пока другие уже лечатся от COVID-19. Однако трое врачей находятся в тяжелом состоянии в реанимации. В основном, заболевшие медработники поступили из тех стационаров, где были зафиксированы вспышки инфекции. К слову, для борьбы с коронавирусом Боткинской больнице выделят 177 миллионов рублей.

Из хороших новостей необходимо отметить, во-первых, открытие роддома №16 после карантина. В медучреждении уже провели дезинфекцию. С 17 апреля возобновился прием пациенток. Во-вторых, «Комсомолка» узнала у пенсионерки, как она героически переболела коронавирусом. Можно смело утверждать, что врачи вытащили 60-летнюю Ирину Прокофьеву с того света. В третьих, сейчас принять больных коронавирусом в Санкт-Петербурге готовы еще семь больниц, которых перепрофилируют к маю.

Наши журналисты продолжают пристально следить за скандалом в Покровской больнице, где медик пожаловался на отсутствие защитных костюмов. По словам мужчины, ему пришлось одеться во что попало, чтобы провести операцию пациенту с коронавирусом. Позже в Комздраве ответили на претензии, заявив, что в больнице не наблюдается дефицита средств индивидуальной защиты.

Александр Беглов попросил жителей Санкт-Петербурга на Пасху не посещать церкви.

ИСТОЧНИК KP.RU

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